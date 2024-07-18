شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الأثقال تستحوذ على نصيب الأسد فى الحصول على الميداليات الأولمبية عبر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت لعبة رفع الأثقال على نصيب الأسد في الحصول على الميداليات الأولمبية، حيث حصد اللاعبون المصريون في رفع الأثقال على 12 ميدالية على مر التاريخ منذ انطلاق المسابقة.

بدأها السيد نصير عام 1928 بالحصول على الميدالية الذهبية، وفى العاصمة الألمانية برلين عام 1936 حقق المصريون 5 ميداليات في رفع الأثقال دفعة واحدة بدأها أنور مصباح بميدالية ذهبية، وخضر التونى بميدالية ذهبية، بينما حقق صالح سليمان ميدالية فضية، وإبراهيم شمس ميدالية برونزية، كما حقق وصيف إبراهيم ميدالية برونزية.

وفى عام 1948 حققت رفع الأثقال 3 ميداليات الأولى ذهبية حققها محمود فياض، وذهبية أخرى حققها إبراهيم شمس، وفضية لعطيه حمودة، وفى 2008 استطاعت عبير عبد الرحمن تحقيق الميدالية البرونزية، وفى لندن 2020 حققت نفس اللاعبة الميدالية الفضية، كما حقق طارق يحيى الميدالية البرونزية.

والآن يترقب عشاق دورات الألعاب الأولمبية انطلاق منافسات أولمبياد باريس 2024، وأن تحقق الرباعة سارة سمير حاملة علم المحروسة الميدالية الذهبية.