نيمار يؤكد استمراره مع الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم؛ في ظل تعافيه من الإصابة.

نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادما من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث خاض 5 مباريات رسمية فقط بقميص الزعيم، قبل أن يتعرض لإصابة بـ»قطع في الرباط الصليبي»، تبعده عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي.

وأعلن نيمار في مقطع فيديو، عودته إلى المملكة العربية السعودية، بعد فترة غياب طويلة؛ حيث خاض مجموعة من التدريبات في صالة الألعاب الرياضية، بمقر نادي الهلال.

وحسم الساحر البرازيلي البالغ من العمر 32 سنة، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم، برسالة - غير مباشرة - إلى الجماهير الهلالية في هذا المقطع.

وقال نيمار جونيور في رسالته «أنا هنا.. نراكم في الموسم القادم»؛ في تأكيد صريح على استمراره مع الهلال، وذلك بعد الشائعات التي لاحقته في الأيام والأسابيع الماضية.

وحسب آخر التقارير سينتقل نيمار إلى نادي فلامنجو البرازيلي، قبل بطولة كأس العالم 2026، على أن يختتم مسيرته في صفوف سانتوس؛ وهو فريقه الأسبق الذي بدأ حياته الكروية معه.