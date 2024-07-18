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الامارات | ميسي يغيب مباراتين لإنتر ميامي بسبب إصابة نهائي كوبا أميركا

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ميامي - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المباراتين المقبلتين لفريقه إنتر ميامي في الدوري الأميركي لكرة القدم، بعد إصابته في كاحله الأيمن خلال فوز بلاده بنهائي كوبا أميركا، الأحد، وفقاً لما أعلنه مدربه ومواطنه خيراردو (تاتا) مارتينو.

وأصيب نجم الإسباني السابق البالغ 37 عاماً في الدقيقة 64 من نهائي المسابقة القارية التي أقيمت في الولايات المتحدة، وانتهت باحتفاظ منتخب «ألبيسيليستي» بلقبه بفوزه على كولومبيا 1-0 بعد التمديد.

وخرج ميسي من ملعب «هارد روك ستاديوم» في ميامي ليجلس على مقاعد البدلاء، حيث أجهش بالبكاء، في حين أظهرت الكاميرات تورماً كبيراً في كاحله.

ومن المقرر أن يغيب ميسي عن مباراتي إنتر ميامي على أرضه ضد «تورنتو إف سي» التي أقيمت ليلة أمس، والسبت، ضد شيكاغو فاير.

وقال مارتينو: «سيكون هناك المزيد من الفحوص لتحديد مدى خطورة الوضع». وتابع: «يجب عليه إجراء مزيد من الفحوص وانتظار النتائج». من ناحيته، عبّر ميسي في منشور على «إنستغرام» عن شكره لرسائل القلق والدعم التي تلقاها بعد مباراة الأحد.

وكتب الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات: «أريد أن أشكر الجميع على الرسائل والتحيات. أنا بخير، وآمل أن أتمكن قريباً من العودة إلى الملعب مرة أخرى، والاستمتاع بما أحب القيام به أكثر».

ويحتل إنتر ميامي مع 14 فوزاً وخمسة تعادلات وأربع هزائم من 23 مباراة، المركز الثاني في المنطقة الشرقية من الدوري، برصيد 47 نقطة، متأخراً بفارق نقطة عن المتصدر سينسيناتي الذي تغلب على ميامي 6-1 في السادس من الشهر الجاري.

وسيستهل إنتر ميامي حملة الدفاع عن لقبه في كأس الرابطتين المخصصة للأندية الأميركية والمكسيكية الأسبوع المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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