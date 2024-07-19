"بدأت بدعوة من زيدان".. مبابي وريال مدريد قصة استمر 13 عاماً (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

انتهت قصة انتقال النجم الفرنسي كليان مبابي إلى ريال فريق ريال مدريد الإٍسباني، الذي تعد من أكثر قصص سوق الانتقالات إثارة للجدل، بعدما محاولات من قبل الفريق الملكي للتعاقد مع اللاعب استمرت لسنوات، ليعلن النادي بشكل رسمي تعاقده مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أقام نادي ريال مدريد الإسباني حفلاً على ستاد سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء الماضي، لتقديم مبابي لاعباً جديداً في صفوف الفريق بعقد حتى موسم 2029.

ويسعى ريال مدريد للتعاقد مع كليان مبابي منذ ما يقرب من 13 عاماً، حيث بدأت المفاوضات بين ريال مدريد واللاعب صاحب الـ 25 عاماً، منذ عام 2012، عندما كان يبلغ من العمر 14عاماً فقط.

وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية في وقت سابق، أن النجم الفرنسي زين الدين زيدان، نصح إدارة ريال مدريد بالتعاقد مع اللاعب عندما كان عمره 14عاماً.

وقام زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز بتوجيه دعوة إلى كليان مبابي في عام 2012، لزيارة مدينة فالديباس الرياضية الخاص بالنادي الملكي، كما ذهب إلى ملعب سانتياجو برنابيو للمرة الأولى لمشاهدة مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول، لإقناع اللاعب بالانضمام إلى النادي الملكي، ولكن اللاعب فضل الانضمام إلى موناكو، لرغبته في عدم مغادرة فرنسا في هذا الوقت.

وجاء الفصل الثاني في قصة إنضمام مبابي إلى ريال مدريد إلى صيف 2017، حينما كان لاعبا في صفوف موناكو الفرنسي بعمر 18 عاماً.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية في وقت سابق، أن ريال مدريد كان قريب للغاية من التعاقد مع اللاعب في 2017، بعدما توصل ريال مدريد لإتفاق مع فريق موناكو لضم اللاعب مقابل 180 مليون يورو، إلا أن الضرائب تسببت في تعطل الصفقة، لأنها تسببت في رفع سعر الصفقة من 180 مليون يورو إلى 240 مليون يورو، ليقرر النادي الملكي، التراجع عن إتمام الصفقة.

واقترب اللاعب صاحب الـ25 عاماً بشكل كبير من الإنضمام إلى ريال مدريد في صيف 2023، بعد إنتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان، مما جعل الفريق الملكي يدخل في مفاوضات جادة مع اللاعب للتعاقد معه، ولكن اللاعب قام بتجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان بعد المغريات المادية الكبيرة التي قدمها النادي الباريسي للاعب.

وانضم مبابي إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الجاري، بعدما رفض تفعيل بند تمديد التعاقد لموسم آخر مع فريق باريس سان جيرمان.

وشهد حفل تقديم كليان مبابي لاعباً في ريال مدريد تواجد، نجم المنتخب الفرنسي وريال مدريد السابق كليان مبابي.

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