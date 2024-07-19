الأهلي والألومنيوم.. التعادل يسيطر على الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الأهلي والألومنيوم الجارية الآن على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمي: مصطفي شوبير

الدفاع : عمر كمال ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني

الوسط: أفشة - كريم نيدفيد - مروان عطية- ديانج

الهجوم: رضا سليم - بيرسي تاو- كهربا

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول وأهدرا أكثر من فرصة على كلا المرميين، إلا أن التعادل كان سيدًا للموقف حيث لم يتمكن أي منهما من هز الشباك.

جاء نصف اللقاء الأول متوسطًا في المستوى حيث يخوض الفريقين اللقاء بتحفظ كبير خوفًا من استقبال الأهداف ووداع الكأس مبكًرًا.