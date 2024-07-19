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جوميز يقرر تصعيد وجه جديد لتدريبات الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتصعيد يوسف حمادة حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2005، للمشاركة في المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة الداخلية المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك، وفقاً للاستراتيجية المتبعة بتصعيد أفضل العناصر المميزة بقطاع الناشئين بالنادي، للمشاركة مع الفريق الأول.

وشارك يوسف حمادة التدريبات الجماعية، برفقة باقي حراس المرمى، وذلك تحت قيادة لويس فيستني مدرب الحراس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الداخلية، المقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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