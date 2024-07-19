التعادل السلبي يحسم الشوط الاول بين الألومنيوم والأهلي في كأس مصر.. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهى شوط المباراة الأول بين الألومنيوم والأهلي التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الدور الـ32 من كأس مصر.

وحسم التعادل السلبي الشوط الأول الذي يقام على استاد القاهرة الدولي.

وسيطر الأهلي على أحداث الشوط الأول، لكن دون جدوى، وعلى الجانب الآخر لم يتمكن فريق الألومنيوم من مجاراة المارد الأحمر.

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