الأهلي يتأهل لثمن نهائي كأس مصر بفوز صعب على الألومنيوم.. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الأهلي والألومنيوم التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات دور الـ32 لكأس مصر.

وتخطى الأهلي نظيره الألومنيوم بصعوبة عقب الفوز 1-0 على استاد القاهرة الدولي.

وبعد الوصول إلى الدقيقة 90 بالتعادل السلبي، احتسب حكم المباراة 8 دقائق بقت بدلا من ضائع، ويسجل محمد هاني هدف فوز الأهلي في الدقيقة 90+3.

وبهذا الفوز تأهل المارد الأحمر لدور 16 من كأس مصر.

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