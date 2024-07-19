الأرجنتين تخسر أمام غينيا قبل انطلاق أولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - خسر منتخب الأرجنتين الأولمبي، تحت سن 23 عامًا،أمام نظيره غينيا مساء اليوم الجمعة على ملعب "فيتري" في فرنسا في إطار الاستعدادات لبطولة أولمبياد باريس 2024.

هدف فوز منتخب غينيا في شباك الأرجنتين جاء في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، عن طريق محمد سوما.

ويتواجد منتخب الأرجنتين الأولمبي في المجموعة الثانية في أولمبياد باريس 2024، رفقة المغرب، العراق وأوكرانيا بينما يلعب المنتخب الغيني ضمن منافسات المجموعة الأولى مع فرنسا، نيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويبدأ منتخب الأرجنتين مشواره في الأولمبياد بمواجهة المغرب يوم الأربعاء المقبل، 26 يوليو.