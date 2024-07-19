تدريبات قوية للمنتخب الأوليمبي استعدادا للدومينيكان

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ المنتخب الأوليمبي لكرة القدم تدريباته اليوم فى مدينة نانت الفرنسية بخوض أول مران له استعدادا للقاء جمهورية الدومينيكان يوم الأربعاء المقبل فى الجولة الأولى لمجموعة الفراعنة والتى تضم معهم : اسبانيا وأوزبكستان فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

جاء التدريب قويا ووسط أجواء أولمبية وتحت إشراف اللجنة المنظمة العليا للأولمبياد حيث يتدرب المنتخب فى ملاعب أولمبية ويقيم فى فندق تابع للأولمبياد .

شهد التدريب الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة الذى وصل من القاهرة أمس وانضم إلى بعثة المنتخب بدعوه من الفيفا لحضور حفلها بمناسبة الدوره الاولمبيه .

قاد التدريب البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي وشهد فقرات متنوعة بدأت بفقرة بدنية اشرف عليها ليوناردو مخطط الأحمال ثم بعض التدريبات الفنية التى أقيمت مع البرازيلى وتياجو المدرب العام والكابتن عادل مصطفي المدرب وقاد الكابتن سيد السويركي مدرب الحراس تدريبات مستقلة للحراس : حمزه علاء وعلى الجابري ومحمد سيحه .