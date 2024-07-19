نجوم الإسماعيلي السابقون يزينون تشكيل قطاع الناشئين لموسم 2024 / 2025

ياسر رشاد - القاهرة -

اعتمد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاع الناشئين والبراعم، لموسم 2024 / 2025، بالإضافة إلى اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

وضم التشكيل مجموعة من نجوم الدراويش السابقين، برئاسة الكابتن محمود جابر، الذي يتولى رئاسة قطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات، بينما يتولى كابتن خالد القماش، رئاسة قطاع الأكاديميات والكرة النسائية.

ويتولى الكابتن أشرف خضر، منصب المدير الفني للقطاع، فيما يتولى كابتن أحمد عبده، منصب المدير الإداري للقطاع، بالإضافة إلى الإشراف على استراحة الناشئين.

وعلى الجانب الإداري والطبي يتولى كابتن جمال الدين عمر الحلوس منصب المدير المالي للقطاع، فيما يتولى كابتن محمد نجيب محمد، منصب إداري شئون لاعبين، ويتولى كابتن أحمد عبد العال أحمد منصب إداري بالإضافة إلى مسئولية السيستم ومسابقات الناشئين والشباب، ويتولى كابتن إيهاب أحمد إبراهيم، منصب سكرتارية قطاع الناشئين وإداري الأكاديمية

فيما يتولى دكتور أحمد هشام، منصب رئيس الجهاز الطبي للقطاع، بينما يتولى مسئولية العلاج الطبيعي، كابتن جمال الطلي، فيما يتولى كابتن أشرف محمد عثمان، منصب إخصائي الإصابات والتأهيل.

ويضم جهاز تخطيط الأحمال وتحليل الأداء، كل من كابتن عبد الرحمن حسين عبد الهادي، ومحمد فوزي محمد عقل ومحمد عبد العزيز عدس.

بينما يتولى كابتن أبو طالب العيسوي، رئاسة اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب، التي تضم كل من كابتن محمود حسن، كابتن أحمد قناوي، كابتن عاطف عبد العزيز وكابتن سيد الحداد.

وعلى مستوى قطاع البراعم، يتولى كابتن أيمن خليل، رئاسة القطاع، فيما يتولى كابتن إسماعيل توتو، منصب المدير الفني للبراعم، ويتولى كابتن علي يونس، منصب مدرب ومطور مهارات، كما يتولى كابتن شريف عمارة، منصب منسق فني البراعم والأكاديميات، ويتولى كابتن أحمد الناغية، منصب مدير إداري قطاع البراعم.

فيما يتولى كابتن وحيد شعيب، الإشراف على مدربي حراس مرمى البراعم، بمعاونة كل من كابتن علي محسن، وكابتن ناصر خالد أمين.

وضم الجهاز الإداري لقطاع البراعم كل من، محمد رمضان، محمد علاء زرزور، إسماعيل رمضان وأحمد إبراهيم الهجان، بينما يتولى رمضان تمام مسئولية مهمات البراعم.

بينما يتولى كابتن حبيب لبيب، مسئولية الإشراف على الجهاز الطبي للبراعم، على أن يتولى كل من كابتن محمود حسين علي، وكابتن أحمد نجاح ومحمد حسن الجبلاوي منصب إخصائي إصابات ملاعب.



وجاء تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين كالآتي..

جهاز 2005

ك / عمر جمال.. مديرا فنيا

ك / محمد جابر.. مدربا

ك / أحمد عبدة أحمد.. مدربا للحراس

ك / مجدي قاسم.. إخصائي إصابات ملاعب

ك / محمد سيد صالح.. إداري

ك / العسقلاني شعيب.. مخطط أحمال

فكري أبو الصفا.. مسئول مهمات

جهاز 2007

ك / أيمن كمال.. مديرا فنيا

ك / فتحي رشدي فتحي.. مدربا

ك / محمد محمد يماني.. مدربا للحراس

ك / باسم احمد فتحي.. إخصائي إصابات ملاعب

ك / محمد فهمي محمد.. إداري

علي بنداري.. مسئول مهمات

جهاز 2009

ك / محمد حسن أحمد حسيب.. مديرا فنيا

ك / أحمد نور مكي.. مدربا

ك / صلاح الحسن راغب.. مدربا للحراس

ك / أيمن رفعت عبدالله.. إخصائي إصابات ملاعب

ك / سامي محمد محمد.. إداري

أحمد العركي مسئول مهمات

جهاز 2010

ك / حمام إبراهيم.. مديرا فنيا

ك / محمد خالد (مودي سعدالله).. مدربا

ك / إيهاب كمال السيد.. مدربا للحراس

ك / محمد عادل عبد الحميد.. إخصائي إصابات ملاعب

ك / محمد إبراهيم عبد العال.. إداري

علي حسين.. مسئول مهمات

جهاز 2011

ك / رضا سرور.. مديرا فنيا

ك / إبراهيم زكريا.. مدربا

ك / هاني أبو الفتوح.. مدربا للحراس

ك / إبراهيم أبو المجد إبراهيم.. إخصائي إصابات ملاعب

ك / أشرف سعيد السيد.. إداري

إبراهيم عبد المقصود.. مسئول مهمات

وجاءت الأجهزة الفنية لقطاع البراعم كالآتي..

فريق 2012

ك / نصر محمد فتحي.. مديرا فنيا

ك / علاء عاطف عبدالعزيز.. مدربا

فريق 2013

ك / محمد طارق الوحش.. مديرا فنيا

ك / محمد أحمد رزق.. مدربا

فريق 2014

ك / سامح الوحش.. مديرا فنيا

ك / جمال حسنين.. مدربا

فريق 2015

ك / محمد سيد شعبان.. مديرا فنيا..

ك / محمود النور.. مدربا

فريق 2016

ك / محمد حسن الصغير.. مديرا فنيا

ك / هاني غيث.. مدربا

فريق 2017

ك / وجيه أحمد أحمد.. مديرا فنيا

ك / جمال الدين القماش.. مدربا

فريق 2018

ك / محمد نور مكي.. مديرا فنيا

ك / أسامة السيد سليمان.. مدربا

وجاء تشكيل أجهزة فرق القطاع الاستثماري كالآتي

فريق 2006

ك / محمد علاء.. مديرا فنيا

ك / أحمد كمال.. مدربا

ك / مصطفى أحمد.. مدربا مساعدا

ك / محمود حماده.. مدربا للحراس

فريق 2008

ك / تامر ممدوح.. مديرا فنيا

ك / أحمد جمال عبد المنعم.. مدربا عاما

ك / محمود القط.. مدربا مساعدا

ك / أحمد النجار.. مدربا للحراس

وضمت الأجهزة الفنية لقطاع للبراعم (ب) كل من، كابتن تامر ممدوح مديرا فنيا، وكابتن هاني الزاوه، منسقا فنيا بين البراعم (أ) و(ب)، وكابتن أحمد جامع، مدربا لفريق 2011، وكابتن أحمد فهمي، مدربا لفريق 2012، وكابتن محمد القط، مدربا لفريق 2013، وكابتن فادي محمد، مدربا لفريق 2014، وكابتن هاني الزاوه، مدربا لفريق 2015، بينما يتولى كابتن محمد نعمان، منصب مدرب الحراس.

ويتولى كابتن معتز عبد الحميد، منصب المدير الإداري لقطاع البراعم (ب)، بمعاونة كل من كابتن هايدي نعمان، وكابتن خلود محمد حسن.