موعد مباراة الأرجنتين والمغرب في أولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المنتخب الأرجنتيني الأولمبي تحت 23 سنة، لمواجهة قوية أمام نظيره المغربي، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



موعد مباراة الأرجنتين والمغرب بأولمبياد باريس

يلعب منتخب الأرجنتين أمام نظيره المغربي يوم الأربعاء المقبل، الموافق 26 يوليو.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد ألتقى بنظيره الغيني في مواجهة ودية اليوم الجمعة، والتي شهدها ملعب "فيتري" بفرنسا.

ونجح المنتخب الغيني في تحقيق الفوز على التانجو بهدف نظيف، وذلك قبل انطلاق الأولمبياد.

أتى هدف فوز غينيا على الأرجنتين في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول، من خلال اللاعب محمد سوما.

ويأتي منتخب الأرجنتين الأولمبي في المجموعة الثانية في أولمبياد باريس 2024، رفقة المغرب، العراق وأوكرانيا.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره المغربي في أولى مباريات المنتخبان في الأولمبياد، والتي يتوقع أن تكون قوية وحماسية.