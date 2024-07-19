اتحاد الكرة يعلق على أزمة ودية تليفونات بني سويف ضد كاظمة الكويتي

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا رسميًا للتعليق على أزمة المباراة الودية التي جمعت بين فريقي تليفونات بني سويف وكاظمة الكويتي ضمن معسكره التدريبي في مصر.

وقال اتحاد الكرة في بيانه: “تابع الاتحاد المصري عن كثب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من أخبار متعلقة بالمباراة الودية التي تمت بين نادي كاظمة الكويتي و نادي تليفونات بني سويف في اطار معسكره التدريبي داخل مصر و الذي تنظمه احدى الشركات الخاصة”.

وتابع: “وأكد الاتحاد المصري في بيانه: “وفي ضوء البيان الذي أصدره نادي كاظمة الكويتي حيال هذا الامر يوضح الاتحاد المصري انه على الرغم من عدم التنسيق المسبق بين الجانب الكويتي و الاتحاد المصري لكره القدم إلا ان الاتحاد المصري سيقوم بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الكويتي لكره القدم لكشف كافة الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها”.

واستكمل: “هذا و يهيب الاتحاد المصري بكافه الاتحادات و الانديه الخارجيه التنسيق المسبق مع الاتحادالمصري لكره القدم عند اقامة أي معسكرات تدريبية أو مباريات ودية داخل جمهورية مصر العربية”.

وأتم: “وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم مع التأكيد على أنه لن يسمح بإقامة أي مباريات ودية لكافة الفرق الخارجية دون الحصول على إذن مسبق من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم”.