تليفونات بني سويف يوجه دعوة إلى كاظمة الكويتي بعد أزمة المباراة المزيفة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد سعد تمساح على الكرة بنادي تليفونات بني سويف، عن أزمة المباراة الودية المزيفة التي خاضها كاظمة الكويتي في مدينة الإسكندرية.

وقال تمساح في تصريحات إعلامية “غير راضين عن هذا التصرف، ونرحب بنادي كاظمة الكويتي داخل مصر، لكي نصلح الصورة حتى لو كنا طرف غير مباشر في هذه الواقعة”.

وأضاف “ نحن كنادي تليفونات بني سويف لن نترك حقنا والمخطىء يجب أن يأخذ عقابه”.

وبدأت الأزمة حينما خاض نادي كاظمة الكويتي مباراة ودية مع فريق انتحل صفة نادي تليفونات بني سويف، حيث أعلن النادي الكويتي فوزه بنتيجة 7/1 عبر حساباته الرسمية.

تليفونات بني سويف رد في بيان رسمي أنه لم يخض أي مباراة ودية في الفترة الحالية ولم يبدأ فترة الإعداد وتوعد بمقاضمة الجهة المسؤولة عن انتحال صفة النادي في هذه الواقعة.

الأزمة تصاعدت بعد بيان نادي كاظمة والذي أوضح خلاله تفاصيل الواقعة، ليرد اتحاد الكرة بأنه سيحقق في الواقعة وسيتخذ الإجراءات اللازمة.