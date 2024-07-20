"حكاية تتعمل فيلم".. تعليق ساخر على أزمة مباراة كاظمة وتليفونات بني سويف "المزيفة"

ياسر رشاد - القاهرة - علق الإعلامي الرياضي إبراهيم عبدالجواد، على أزمة مباراة كاظمة وتليفونات بني سويف "المزيفة".

ووصف إبراهيم عبدالجواد خلال برنامجه التليفزيوني عبر قناة أون تايم سبورتس، واقعة المباراة المزيفة بين كاظمة الكويتي وتليفونات بني سويف، بأنها "حكاية تتعمل فيلم مثل فيلم 424 وكده رضا" .

وبدأت الأزمة حينما خاض نادي كاظمة الكويتي مباراة ودية مع فريق انتحل صفة نادي تليفونات بني سويف، حيث أعلن النادي الكويتي فوزه بنتيجة 7/1 عبر حساباته الرسمية.

تليفونات بني سويف رد في بيان رسمي أنه لم يخض أي مباراة ودية في الفترة الحالية ولم يبدأ فترة الإعداد وتوعد بمقاضمة الجهة المسؤولة عن انتحال صفة النادي في هذه الواقعة.

الأزمة تصاعدت بعد بيان نادي كاظمة والذي أوضح خلاله تفاصيل الواقعة، ليرد اتحاد الكرة بأنه سيحقق في الواقعة وسيتخذ الإجراءات اللازمة.

تليفونات بني سويف: سنقاضي الجهة المسؤولة

أكد مدير الكرة بنادي تليفونات بني سويف، وليد عبدالهادي، أن النادي سيقاضي الجهة المنظمة للمباراة الوهمية أمام نادي كاظمة الكويتي.

وأوضح وليد عبدالهادي أن هناك أحد الأشخاص قام بالاتفاق مع النادى الكويتى لخوض مباراة ودية بانتحال اسم نادي تليفونات بني سويف ولا يوجد علاقه له بالنادى من الأساس حيث يعمل وكيل لاعبين وسوف أقوم بعمل محضر ضد هذا الشخص ومقاضاته".

وأكد مدير الكرة بنادى تليفونات بنى سويف أنه لا يوجد اتفاق مسبق مع النادى لمواجهة كاظمة الكويتى وديا.