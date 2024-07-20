نجم الزمالك: جوميز مدرب واقعي..والمثلوثي لا غنى عنه

ياسر رشاد - القاهرة - أثنى يوسف حمدي، نجم الزمالك، بعملية التدوير بين اللاعبين في المباريات الحالية، مشددا على أن قرار البرتغالي جوزيه جوميز هو الأفضل للفريق الأبيض.

أضاف حمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "جوميز مدرب واقعي وإراحة بعض اللاعبين الأساسين أمر جيد، وهو يعلم أهمية بطولة كأس مصر لذلك دفع باللاعبين الأساسين أمام بروكسي".

وتابع: "حمزة المثلوثي لاعب مهم للغاية في خط الدفاع وهو لا غنى عنه في تشكيل الفريق، وأتمنى عودة حمدي علاء لنادي الزمال لأنه لاعب خط وسط مميز ومستقبل الفريق".

وأوضح: "التدوير بين اللاعبين أمر مهم لإراحة اللاعبين بسبب ضغط المباريت وتلاحم الموسم المقبل إلى جانب السوبر الأفريقي".

وتابع: "مباراة السوبر الأفريقي مهمة لجماهير نادي الزمالك، ويجب تدعيم الفريق بشكل جيد قبل هذا اللقاء".