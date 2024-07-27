باريس 2024.. منتخب اليد يحشد القوة الضاربة لإسقاط المجر

ياسر رشاد - القاهرة - يفتتح منتخبنا الوطني لكرة اليد مشواره بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" بمواجهة قوية ضد المجر في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

ويتحفز المنتخب بقيادة مدربه الإسباني القدير خوان كارلوس باستور من أجل تقديم بداية قوية والفوز على منافسه المجري خاصة أن الفراعنة أبهروا المتابعين في الدورة الماضية للأولمبياد وحققوا المركز الرابع.

وخاض المنتخب فترة إعداد مكثفة للمشاركة في أولمبياد باريس ولعب ضد عدة منافسين من بينهم فرنسا وكرواتيا وسلوفينيا وآخرهم اليابان قبل انطلاق المنافسات.

ويعول الفراعنة على القوة الضاربة في الأولمبياد بقيادة يحيى خالد أحد أفضل نجوم اللعبة على مستوى العالم بجانب يحيى الدرع وعلي زين ومحمد سند ومهاب سعيد وأحمد خالد "دودو" وسيف الدرع.

ويفتقد المنتخب جهود لاعبه أحمد هشام "سيسا" الذي تعرض للإصابة قبل انطلاق المنافسات بأيام وتم استدعاء زميله عمر الوكيل "بكار" على حسابه للقائمة.

ويلعب في نفس المجموعة منتخب فرنسا صاحب الأرض ضد الدنمارك في مواجهة من العيار الثقيل كما يلتقي منتخب النرويج منافسه الأرجنتين بينما تشهد المجموعة الأولى مواجهة بين ألمانيا والسويد كما يلتقي منتخب إسبانيا منافسه سلوفينيا ويلعب منتخب اليابان مع كرواتيا.