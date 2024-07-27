باريس 2024.. منتخب الطائرة يصطدم بخبرات بولندا

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض المنتخب الوطني للكرة الطائرة مهمة صعبة في بداية مشواره بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

ويلعب منتخبنا الوطني ضد بولندا في السادسة مساء اليوم السبت ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخبي إيطاليا والبرازيل.

ويعود منتخب الطائرة إلى خوض منافسات الأولمبياد بعد الغياب عن الدورة الماضية في العاصمة اليابانية طوكيو.

واستعان المنتخب بالمدرب الإسباني فرناندو مونوز الذي حقق نجاحات مبهرة مع الأهلي في الموسم الماضي وحقق 3 ألقاب.

ويعتمد المنتخب على أبرز نجومه وهم رضا هيكل وعبد الرحمن سعودي ومحمد حسن وحسام عبد الله ومحمد مصطفى.

وحصد المنتخب البولندي الميدالية الذهبية في دورة 1976 كما أنه وصل إلى ربع النهائي في آخر 5 دورات أولمبية.