تسريب قميص النادي الأهلي للموسم الجديد (صورة)

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت صحيفة "الوطن" صورة مسربة لقميص النادي الأهلي الجديد، الذي سيظهر به في منافسات الموسم الجديد 2024 - 2025، على المستويين المحلي والإفريقي.

ومن المقرر أن يكون الظهور الأول للاعبي الأهلي بالقميص الجديد في مباريات دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، وكأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك.

وبحسب الصورة، فقد ظهرت بعض التعديلات على قميص الأهلي الجديد، من الناحية اللون الأبيض الذي جرى تغييره إلى اللون الذهبي.

وظهرت ايضا بعض التغييرات في الرعاة على صدر القميص، وتعديل شعار الراعي الرسمي للفريق، بعدما اعتمد قطاع كبير من الجماهير على التصميم السابق.

كما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، صورة لإمام عاشور، في ملعب مختار التتش، أثناء تصوير الإعلان الجديد للقميص.