رسميًا.. الاهلي يعلن التعاقد مع عمر الساعي

أعلن مجلس إدارة النادي الاهلي منذ قليل عن التعاقد مع عمر الساعي بشكل رسمي قادمًا من صفوف الإسماعيلي، لتدعيم خط وسطه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وتعاقد النادي الاهلي، مع 4 صفقات جديدة وهم: عمر الساعي، ويوسف أيمن، وأشرف داري ويحيى عطية الله.

وانضم الساعي إلى صفوف المارد الأحمر لمدة 4 سنوات وحتى 2028، بصفقة بلغت قيمتها 50 مليون جنيه، حسبما صرح أحد أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلي.

ولم يتم قيد عمر الساعي المنضم حديثًا إلى صفوف الاهلي قادمًا من الإسماعيلي إلى قائمة الفريق الأفريقية، بسبب نقص في البيانات، وبالتالي فإنه لن يكون يتواجد أمام جورماهيا بدور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الاهلي الأفريقية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبدالفتاح، أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، رامي ربيعة، يحيي عطية الله، كريم الدبيس وعمر كمال عبدالواحد.

الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل “كوكا”، مروان عطية، أفشة، إمام عاشور، كريم وليد “نيدفيد”، طاهر محمد طاهر، رضا سليم.

الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي، محمود عبدالمنعم “كهربا”.