شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الزمالك عن تسريب مفاوضات اللاعبين: سلوك طفولى يرتقى إلى درجة الغباء والان مع تفاصيل الخبر

انتقد عمرو أدهم، عضور مجلس إدارة نادى الزمالك، تصرفات البعض بتسريب أخبار المفاوضات مع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب عمرو أدهم عبر حسابه الرسمي على منصة X: "لي سؤال عند حضرتك باعتبارك زملكاوي ويهمك مصلحة الزمالك من رواد الميديا المحبين أو المحسوبين على الزمالك".

وأضاف: "حتى لو حصلت على معلومة، إيه الذكاء في تسريب أخبار مفاوضات، سواء حقيقية أو غير حقيقية، غير اللقطة أو الإحساس بسبق ليس له أي قيمة، ومش مهم الضرر أو إفساد أي مفاوضات".

واختتم تصريحاته قائلا: "الحقيقة سلوك طفولى يرتقى إلى درجة الغباء، اللى بيحب الزمالك ومصلحة الزمالك فعلا مستحيل يعمل كده".