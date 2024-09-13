صافرة روسية لإدارة مباراة النصر ضد الاهلي في الدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة كلاسيكو النصر ضد اهلي جدة في مسابقة دوري روشن، والمقرر اقامتها مساء الليلة الجمعة.

ويحل فريق اهلي جدة ضيفًا على نظيره النصر، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي، على ملعب «الأول بارك».

حكم مباراة النصر ضد الاهلي في الدوري السعودي

أسند الاتحاد السعودي إدارة مباراة النصر واهلي جدة للحكم الروسي سيرجي ماراسيف، ويعاونه أليكسي لونيف، حكم مساعد أول، بجانب إيغور ديميشكو حكم مساعد ثاني، ويتواجد على تقنية Var، سيرجي إيفانوف، وخلف الشمري مساعد فيديو.

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 4 نقاط، حصدهم من تعادل أمام الرائد، وفوز ضد الفيحاء.

بينما يحتل فريق الاهلي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 3 نقاط، حيث فاز أمام العروبة، وخسر من الفتح.