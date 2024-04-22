تحذير من موجة تضرب مصر خلال ساعات

القاهرة

استمرارا لحالة التغير المناخي التي يعيشها العالم بأسره، وبعد أن شهد الأسبوع الماضي فيضانات شديدة في الإمارات وعمان، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من بداية ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الإثنين على كافة المحافظات والمدن المصرية، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وكشفت الأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من غد الثلاثاء 23 أبريل وحتى الخميس 25 أبريل 2024، يشهد الطقس ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 7 درجات مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء ومعتدل ليلًا.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 33 مئوية، وتصل إلى 32 درجة مئوية على المحافظات الساحلية، فيما ترتفع على محافظة أسوان وتسجل 38 درجة مئوية.

شديد الحرارة على الجنوب

الطقس اليوم يسوده أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمال الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئة على السواحل الشمالية الشرقية، شديدة الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

وكشفت خرائط الطقس نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج سيتراوح ما بين مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

العربية نت