إعلان فتح المدارس لاستئناف الدراسة بولاية سنار الاسبوع الثاني من مايو المقبل

ولاية سنار

اعلنت وزارة التربية والتوجيه بولاية سنار اليوم عن فتح المدارس لإستئناف العملية التعليمية في الأسبوع الثاني من مايو المقبل وذلك في اجتماع موسع انعقد اليوم بوزارة التربية والتوجيه بولاية سنار ضم مديري الإدارات العامة للتخطيط والمراحل الإبتدائية والمتوسطة والثانوية بمشاركة وحضور مديري الإدارات بالمراحل الثلاث على مستوى محليات الولاية وبعض شركاء العملية التعليمية من المنظمات والأمن.

وقال وزير التربية والتوجيه المكلف الأستاذ بابكر محمد سر الختم في الاجتماع التفاكري الذي بحث رؤية الوزارة في فتح المدارس وإستئناف العملية التعليمية بالولاية بهدف المحافظة على التلاميذ والطلاب داخل النظام التعليمي . قال إن الإدارة العامة لوزارة التربية ستقوم بطرح وعكس رؤية الوزارة لحكومة الولاية واللجنة الأمنية معرباً عن أمله في أن تجد القبول والإسناد والدعم للتنفيذ واستمرار العملية التعليمية بالولاية.

وكشف الوزير المكلف أن رؤية الوزارة في فتح المدارس مبنية على ثلاثة خطط يتطلب تنفيذها وضع ترتيبات محددة وواضحة يتم الإتفاق عليها مع حكومة الولاية واللجنة الأمنية تشمل رواتب المعلمين. وأشار بابكر إلى وجود بعض المتاريس التي يمكن أن تعترض تنفيذ خطة الوزارة في فتح المدارس مما يستدعي تدخل الشركاء والمجتمع المحلي لمعالجتها، ونبًه إلى أن فتح المدارس يحتاج الى تقديم تنازلات وتضحيات من أطراف المشكلة، لافتاً إلى أهمية استمرار الدراسة، وقال إن الأوضاع المثالية للتعليم والإيواء في خضم هذه الظروف لا تتوفر، غير أنه أعرب عن تمنياته في أن تضع الحكومة التعليم في سلم الأولويات.

الإدارات العامة للمراحل الثلاث الإبتدائية والمتوسطة والثانوية وإدارات المحليات والإدارة العامة للتخطيط بالوزارة أكدوا على أهمية فتح المدارس لمواصلة العملية التعليمية وناقشوا باستفاضة العناصر الرئيسية لنجاح فكرة إستئناف العملية الدراسية والمتعلقة بأجور العاملين وتوفير الكتاب المدرسي والإجلاس وذلك بغرض إيجاد بيئة مناسبة للتعليم.

وخرج المجتمعون بأن تستأنف الدراسة في الأسبوع الثاني من شهر مايو القادم واتفقوا على أن فتح المدارس يعتبر الكرت الرابح للتعليم لا سيما التلاميذ والطلاب منعاً للتسرب المدرسي وتقليلاً للفاقد التربوى وتعديلاً لسلوك الطلاب.

سونا