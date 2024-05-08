تيجاني سيسى: دولة أوروبية تتجه لإنشاء طريق مسفلت يربط أدري التشادية بالجنينة

كشف رئيس قوى الحراك الوطني، د. تيجاني سيسى، أن دولة أوروبية – لم يسمها – تعكف على تشييد طريق مسفلت يربط أدري التشادية بالجنينة، وقال إن الخطوة تأتي في وقت يوجد بالمنطقة مئات الآلاف من اللاجئين الذين يتضورون جوعاً.

وانتقد استجابة المجتمع الدولي للمأساة الإنسانية في السودان ووصفها بأنها مخجلة، وأضاف أنه أخفق في ضخ المساعدات الإنسانية بحجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية، واعتبرها حجة مردودة لأنّ المواطنين نزحوا إلى مناطق آمنة داخل السودان.

ورأى سيسى أن التبرير يستخدم كسلاح، معلناً رفضهم في قوى الحراك الوطني لذلك النهج. واتهم دوائر دولية بإفشال مفاوضات جدة، وأكد أهمية استمرار المحور الإنساني في منبر جدة.

ورهن حل الأزمة السودانية الماثلة الآن بمعالجة قضايا المجتمع، محذراً من عودة الحرب مجدداً حتى لو تمت تسوية.

صحيفة السوداني