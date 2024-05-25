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مناوي: وصول 31 شاحنة محملة بالمواد الغذائية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي إلى معبر الطينة

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي بوصول 31 شاحنة محملة بالمواد الغذائية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي إلى معبر الطينة الحدودي مع تشاد في طريقها إلى جنوب دارفور.

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الجزيرة – السودان

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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