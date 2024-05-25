سرب من الطائرات في سماء الفاشر

الجيش السوداني - طيران حربي

أرسل الجيش السوداني، سربًا من الطائرات المقاتلة إلى سماء الفاشر بولاية شمال دارفور، لإسناد القوات المسلحة وقوات الحركات المسلحة، في معارك شرسة تشهدها المدنية.

وقالت مصادر إن سلاح الجو شن غارات جوية على مناطق تمركز الدعم السريع في شرق وغرب المدينة وفي منطقة مليط على البوابة الشرقية.

وكانت حكومة إقليم دارفور ناقشت بحضور مجلس الوزراء وولاة الولايات الخمس والمفوضين ومديري الهيئات المختلفة، الأوضاع الأمنية والإنسانية في إقليم دارفور وخاصة مدينة الفاشر التي تشهد هجمات متكررة من مليشيا الدعم السريع المتمردة في الفترة الأخيرة.

وقال حاكم الإقليم المكلف بابكر حمدين ووزير الصحة بحكومة إقليم دارفور في تصريح صحفي، إن الاجتماع ناقش الظروف العامة والحرجة للإقليم وخصوصاً مدينة الفاشر التي تتعرض لاستهداف وهجوم مستمر من مليشيات الدعم السريع.

وأضاف بأن المليشيا ظلت تمارس أسلوبها الخبيث في الانتهاكات عبر القصف العشوائي لمناطق المدنيين والمستشفيات ومصادر المياه ومؤسسات الخدمة المدنية وحرق أجزاء من معسكر ابوشوك للنازحين وإحداث خسائر في الأرواح والممتلكات وتشريد النازحين، وتهدف المليشيا من إرتكاب هذه الجرائم إلى ترويع المواطنين وإجبارهم على الفرار تمهيداً لنهب واستباحة المدينة والسيطرة عليها.

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