حزب الأمة القومي: الاستخبارات العسكرية بولاية النيل الأبيض اعتقلت أمين التنظيم

قال حزب الأمة القومي بأن الاستخبارات العسكرية بولاية النيل الأبيض اعتقلت يوم الأحد الماضي أمين التنظيم بالحزب بمحلية الرهد وعضو تحالف المحامين الديمقراطيين بولاية شمال كردفان محمود جراد زايد دون إبداء أي أسباب ولم يطلق سراحه حتى اللحظة. الجزيرة – السودان

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