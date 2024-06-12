بمليارات الدولارات.. السعودية تتحرك “لإعادة تشكيل” الملاكمة في العالم

قال أشخاص مطلعون على الأمر لرويترز إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجري مناقشات مع العديد من أصحاب المصلحة في الملاكمة لإنشاء رابطة جديدة مما قد يعيد تشكيل المشهد التنافسي لهذه الرياضة.

وأضافت المصادر، التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها، أن صندوق الثروة السعودي يتطلع إلى الاستثمار في مشروع مشترك مع بعض أصحاب المصلحة في الرياضة، سيتضمن المزيد من نزالات الملاكمة.

وقال أحد المصادر إن مجموعة من كبار مروجي المباريات، بما في ذلك “ماتشروم بوكسينغ” و”غولدن بوي بروموشنز”، يشاركون في المحادثات التي قد تؤدي إلى صفقة سينتج عنها كيان جديد، تتراوح قيمته ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار.

وأضاف المصدر أن صندوق الاستثمارات العامة يريد إنشاء مشروع يجمع الجهات الرئيسية المشرفة على الرياضة معا، على أن يحصل على حصة أقلية.

وقال مصدر آخر إن تركي آل الشيخ، المستشار المقرب من ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، الذي شارك بشكل كبير في قطاع الرياضة، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، كان يشرف على المناقشات النهائية بشأن صفقة محتملة قبل شهر تقريبا.

ولم تتمكن رويترز من تحديد التفاصيل بشأن هيكل الرابطة الجديدة.

ورفض صندوق الاستثمارات العامة و”ماتشروم بوكسينغ” التعليق، ولم تستجب “غولدن بوي بروموشنز” لطلبات الحصول على تعليق.

الحرة