القوات المسلحة تكبد الدعم السريع خسائر فادحة في محيط سلاح المدرعات

أعلنت القوات المسلحة اليوم الاثنين، تدمير قوة ضخمة تابعة للدعم السريع في محيط سلاح المدرعات جنوب الخرطوم.

وقال بيان للإعلام العسكري إنّ الجيش في سلاح المدرعات كبّد الدعم السريع خسائر فادحة في الأرواح والمعدات من خلال هجوم استباقي.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تمكّنت من إزالة عدد من الارتكازات التي أقامتها قوات الدعم السريع في منطقة “جبرة” جنوبي العاصمة السودانية وقامت بطردهم من داخل المنازل وتأمين عدد من الأعيان المدنية.

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