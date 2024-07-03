بحضور العطا.. رئيس مجلس السيادة القائد العام يختتم زيارته إلى أمدرمان

إختتم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة زيارته إلى منطقتي وادي سيدنا و أم درمان مساء اليوم الثلاثاء ٢ يوليو ٢٠٢٤م .

وكان سيادته قد خاطب القوات بوادي سيدنا قاطعاً بعدم الجلوس إلى التفاوض دون تنفيذ بنود إتفاق جده و خروجها من منازل المواطنين مؤكداً رفض الحكومة لأي شكل من أشكال الإبتزاز .

وكان سيادته قد جدد العهد للشعب السوداني الصامد بتطهير كل السودان من مرتزقة المليشيا الإرها_بية المتمردة مشيداً بصبره و صموده .

وقد حيّا سيادته صمود القوات المسلحة و المشتركة والمستنفرين بالفاشر وبابنوسة و سنار و جميع المحاور مؤكداً على بلوغنا النصر لا محالة .

وكان سيادته قد زار منطقة أم درمان العسكرية وسلاح المهندسين مهنئاً القوات التي حققت إنتصارات صباح اليوم في الدوحة وأمبده لافتاً إلى أن أبطال منطقة أم درمان يقاتلون منذ أول يوم لإندلاع التمرد ضاربين أروع الأمثال للفداء و التضحية .

وكان في وداع سيادته الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام للقوات المسلحة .

الإعلام العسكري _ ام درمان _ ٢ يوليو ٢٠٢٤م