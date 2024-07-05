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إبراهيم الميرغني: مانراه من موت ودمار شيء يسير مقارنة بما يمكن أن يحـدث مستقبلاً جراء استمرار هذه الحرب

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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قال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إبراهيم الميرغني بأن مانراه من موت ودمار شيء يسير مقارنة بما يمكن أن يحـدث مستقبلاً جراء استمرار هذه الحرب.

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الجزيرة – السودان

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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