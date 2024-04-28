تكنولوجيا: هاتف vivo X100 Ultra يحصل على شهادة ترخيص قبل الكشف عنه في شهر مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيكون هاتف X100 Ultra القادم من Vivo عبارة عن “كاميرا احترافية يمكنها إجراء المكالمات“، وفقًا لأحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة.

ومن المتوقع أن يظهر الهاتف لأول مرة في الشهر المقبل جنبًا إلى جنب مع هاتف X100s، وبذلك تكتمل سلسلة X100 الرئيسية التي تحتوي أيضًا على هاتفي X100 و X100 Pro الرسميين بالفعل.

ومع اقترابنا من إطلاقه، يُزعم أن جهاز X100 Ultra قد تم اعتماده في الصين من قبل 3C، برقم الطراز V2366GA، وفقًا لما ذكره تسريب على موقع Weibo بواسطة Digital Chat Station.

من الواضح أنه سيكون هناك إصداران من X100 Ultra؛ هذا الإصدار الذي تم اعتماده، وهو جهاز “عادي” يدعم شبكة 5G، والآخر سيحتوي على اتصال عبر الأقمار الصناعية، والتي تعتبر ميزة تحظى بشعبية كبيرة أيام في السوق الصينية.

سيكون لدى X100 Ultra دعم للشحن السلكي بقدرة 80 واط، كما كشفت الشهادة المذكورة أعلاه، وهو أقل من كل من X100 و X100 Pro.

كما ان جهاز Ultra سيحتوي على “نوع كبير” من البطارية (من المفترض حوالي 5500 مللي أمبير).

سيتضمن الهاتف مستشعر الكاميرا الرئيسي Sony Lytia LYT-900 والمنظار المقرب مقاس 100 مم (4.3x) بدقة 200 ميجابكسل.

علاوةً على ذلك، سيكون مدعومًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، مع ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين كبيرة. ومن المحتمل أيضًا أن تستخدم العلامة التجارية BlueImage التي تم الكشف عنها مؤخرًا لتقنية الكاميرا.

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