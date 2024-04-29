تكنولوجيا: ابل تخطط لدعم الجيل الجديد من أجهزة iPad Pro برقاقة M4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة ابل مؤتمر“Let Loose” في 7 من يونيو لكشف النقاب عن الجيل الجديد من أجهزة الآيباد، ولقد أوضحت أحدث التقارير خطط ابل لدعم iPad Pro المرتقب برقاقة M4.

تدعم ابل الجيل القادم من أجهزة الآيباد بعدد من الترقيات والتحسينات في التصميم والمواصفات، وتشمل الترقيات القادمة تحول ابل لدعم أجهزة الآيباد بشاشات OLED، ونظام MagSafe في الشحن، إلى جانب تعزيز الآداء برقاقات M3 الجديدة.

وفي أحدث التقارير التي نشرت من المحلل “Mark Gurman” كُشِف عن تفاصيل جديدة حول الجيل القادم من أجهزة الآيباد، حيث يؤكد التقرير على أن ابل تتخطى شرائح M3 في أجهزة iPad Pro القادمة لتتجه مباشرة لإستخدام رقاقة M4 في هذه الأجهزة.

كما يؤكد التقرير على أن أجهزة iPad Pro المرتقبة ستكون أولى الأجهزة التي تتضمن رقاقات ابل M4، مع محرك “Neural” جديد لتحسين آداء الأجهزة في مهام الذكاء الإصطناعي.

أيضاً أشار المحلل “Mark Gurman” أن ابل قد تطلق الجيل القادم من أجهزة iPad Pro كأولى الأجهزة اللوحية المطورة بتركيز خاص على تقنية الذكاء الإصطناعي الجديدة، إلا أن التقرير لم يوضح تفاصيل أكثر حول تصميم الرقاقة الذي يأتي بنظام متكامل داخل الرقاقة.

من جانب أخر كشفت التقارير السابقة عن أن أجهزة iPad Pro الجديدة تأتي بنفس ملامح تصميم الجيل السابق من السلسلة، مع اثنان من الأحجام في الشاشة 11 أو 12.9 إنش، ومن المتوقع أن تتميز الأجهزة بشاشات OLED.

كما أكد Gurman على أن ابل ستقدم إصدار جديد من Apple Pencil خلال الحدث، على أن يأتي قلم stylus الجديد بمحرك “Taptic” الذي يقدم إهتزازات عند تبديل الأدوات بين الرسم أو الكتابة وغيرها.

يذكر أن ابل تستعد أيضاً للكشف عن لوحة مفاتيح جديدة خلال الحدث، والتي تتضمن لوحة لمس بحجم أكبر، مع موصل من الألومنيوم، والتي يشار إلى أنها تحاكي تصميم لوحة مفاتيح أجهزة MacBook.

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