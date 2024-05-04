تكنولوجيا: ‏Adobe تقوم بإلغاء Photoshop Mix و Photoshop Fix على نظام أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى مستخدمي التطبيقات، أعلنت شركة Adobe أنها ستغلق قريبًا تطبيقي Photoshop Mix و Photoshop Fix على نظام أندرويد.

في السنوات الأخيرة، أتاحت Adobe مجموعة Photoshop الخاصة بها على نطاق واسع على المزيد من الأجهزة، بما في ذلك أندرويد و iOS وحتى متصفحات الويب.

ومع ذلك، قبل ذلك، أطلقت الشركة أدوات ذات غرض واحد تحت العلامة التجارية Photoshop، Photoshop Mix و Photoshop Fix.

ووفقًا لإشعار عبر البريد الإلكتروني من Adobe، تمت إزالة كل من Photoshop Fix و Photoshop Mix من متجر Google Play. ومع ذلك، فإن القوائم متاحة حاليًا فقط لأولئك الذين استخدموا التطبيقات سابقًا.

وفي حين انها ستستمر في العمل خلال الأيام المقبلة، ستقوم Adobe بإيقاف تشغيل كلتا الخدمتين بالكامل اعتبارًا من 4 يونيو 2024. وتوصي Adobe العملاء المتأثرين بالتبديل إلى تطبيق Photoshop Express المجاني، والمتوفر لنظامي أندرويد و iOS.

ومع ذلك، تشير الأسئلة الشائعة المضمنة صراحةً إلى أن ميزات Photoshop Mix غير متوفرة حاليًا على إصدار أندرويد وأنه لا توجد “خطط حالية” لتطويرها.

من الغريب، كما ذكرت MacRumors، أنه تم حذف إصدارات iOS الخاصة بكلا التطبيقين في عام 2021. ومن غير الواضح سبب انتظار Adobe ثلاث سنوات إضافية للتوقف عن إصدارات أندرويد.

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