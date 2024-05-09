تكنولوجيا: ASUS تكشف عن شاشة ProArt PA34VCNV بتصميم منحني وسعر 529 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Asus في السوق الصيني اليوم شاشة ProArt PA34VCNV التي تنطلق بتصميم منحني، بتقنية IPS، وسعر يبدأ من 529 دولار.

تتميز شاشة ProArt PA34VCNV بتصميم منحني بحجم 34.1 إنش، والتي تستهدف دعم المبدعيين والمحترفين في العمل.

وتدعم الشاشة دقة عرض 3440 في 1440 بيكسل، بإنحناء 3800R، وتدعم لوحة IPS في الشاشة إنتاج ألوان دقيقة من مختلف الزوايا.

وتتميز الشاشة بتغطية لونية بمعايير RGB وRec.709 بنسبة 100%، كما تتميز بسطوع 300 nits، وتباين 1000:1، أيضاً تدعم الشاشة تقنية HDR10 لتعزيز التجربة المرئية، كما تدعم الشاشة معايير Calman التي تؤكد على تصحيح الألوان بمتوسط Delta E.

أيضاً تنطلق شاشة ProArt PA34VCNV بمنفذ USB-C يعمل على دعم الشحن العكسي للأجهزة بقدرة 96W، كما تضم الشاشة منفذ RJ45 للإتصال بالشبكات، ومنفذ DisplayPort لإتصال أكثر من شاشة، كما تتوفر إختيارات في منافذ HDMI وUSB-A.

كما تتوفر شاشة PA34VCNV مع حامل يدعم ضبط إرتفاع الشاشة، والإمالة وزواية العرض، على أن تنطلق ASUS ProArt PA34VCNV في السوق الصيني بسعر 529 دولار تقريباً.

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