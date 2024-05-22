تكنولوجيا: ‏BenQ تطلق جهاز العرض W5800 4K في المزيد من البلدان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت BenQ مؤخرًا جهاز العرض W5800 في الهند. وأصبح جهاز العرض الآن متاحًا عالميًا من خلال BenQ مباشرة أو عبر تجار التجزئة الخارجيين.

في بعض الدول الأوروبية، يتوفر النموذج للطلب المسبق من خلال تجار تجزئة محددين.

ويتميز جهاز BenQ W5800 بدقة 4K UHD (3840×2160)، مما يضمن الحصول على صور واضحة ومفصلة على شاشات يصل حجمها إلى 200 بوصة.

يستخدم جهاز العرض مصدر ضوء مصفوفة ليزر يوفر سطوعًا مذهلاً يبلغ 2600 لومن، مما يجعله مناسبًا لظروف الإضاءة المختلفة. يؤدي هذا السطوع العالي، جنبًا إلى جنب مع مساحة ألوان DCI-P3 بنسبة 100 بالمئة وتقنية HDR-PRO من BenQ، إلى إنتاج ألوان حية ودقيقة.

يغطي جهاز العرض نسبة 100 بالمئة من Rec.709 مع Delta E<1 وتتبع التدرج الرمادي Delta E<2، مما يضمن أن جهاز العرض يقدم ألوان هوليوود الحقيقية خارج الصندوق.

كما تعمل شهادة ISFccc على تحسين تخصيص أداء الصورة واللون، مما يوفر أوضاعًا نهارية وليلية محددة مسبقًا للعرض الأمثل في ظروف الإضاءة المختلفة.

يوفر ضبط درجة حرارة اللون المتقدم لجهاز العرض 11 مستوى من عناصر التحكم في توازن اللون الأبيض، مما يتيح إجراء تعديلات دقيقة للحصول على الألوان المتوسطة الأكثر دقة. ويدعم جهاز W5800 أيضًا تشغيل 24P، حيث يعرض الأفلام بمعدل 24 إطارًا في الثانية دون اهتزاز، مما يحافظ على نقاء الصورة الأصلية.

علاوةً على ذلك، يتميز النظام البصري لجهاز W5800 بعدسة زجاجية مكونة من 14 عنصرًا و7 مجموعات تقلل من اختلافات الألوان وتعزز وضوح الصورة بدقة 4K.

وتعمل خوارزمية مُحسِّن التباين المحلي (LCE) لجهاز العرض على تحسين عمق الصورة عن طريق ضبط جاما بشكل مستقل عبر أكثر من 1000 منطقة.

تتضمن خيارات الاتصال بجهاز W5800 منافذ HDMI 2.0b مزدوجة، ومنفذي USB من النوع A، و SPDIF، و eARC، مما يسمح بالتكامل السلس مع أنظمة الترفيه المختلفة، بما في ذلك إعدادات الصوت 7.1 قناة و Dolby Atmos.

يعمل التكبير/التصغير الآلي لجهاز العرض بمعدل 1.6x وإزاحة العدسة ثنائية الأبعاد (±50 بالمئة عموديًا و ±21% أفقيًا) على تسهيل التثبيت والوضع المرن دون التضحية بجودة الصورة.

ومع نسبة تباين تبلغ 2,000,000:1 وعمر مصدر الضوء يصل إلى 25,000 ساعة في الوضع الاقتصادي، تم تصميم جهاز W5800 ليدوم طويلاً ويقدم أداءً استثنائيًا.

يضمن نظام التبريد متعدد القنوات منخفض الضوضاء التشغيل الهادئ. ويحتوي تصميم جهاز العرض على حلقة عدسة منقوشة وفتحات رأسية مضادة للغبار، مما يمنع الضوء والغبار من التأثير على الأداء.

يبلغ سعر جهاز العرض المسرحي المنزلي 5999 دولارًا في الولايات المتحدة و 8999 دولارًا أستراليًا في أستراليا.

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