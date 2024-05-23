شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام تقويم جوجل وتبدأ إنشاء الأحداث عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح لك تقويم جوجل "Google Calendar" جدولة الاجتماعات ومشاركتها مع الآخرين، وحتى الاشتراك في تقاويم الآخرين، إنها واحدة من أفضل الخدمات التي تقدمها جوجل، لأنها تجعل إدارة حياتنا المزدحمة بسيطة وفعالة وتعاونية، يمكنك أيضًا الحصول على تقاويم متعددة، يمكن إدارتها جميعًا من خلال واجهة واحدة.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، يعد تقويم جوجل جزءًا من Google Workspace، وهو عبارة عن مجموعة من تطبيقات الإنتاجية مثل Gmail وGoogle Drive، وهنا نقدم لك كيفية إنشاء تقويم جوجل جديد.

خطوات إنشاء تقويم جوجل جديد

1. تأكد من تسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك قبل الانتقال إلى صفحة تقاويم جوجل على متصفح الويب.

2. في القائمة الموجودة على الجانب الأيسر من شاشتك، مرر لأسفل إلى تقاويم أخرى واضغط فوق الزر +.

3. حدد إنشاء تقويم جديد.

4. ادخل الاسم الذي تريد استخدامه لتقويم جوجل الجديد، ووصفًا اختياريًا، والمنطقة الزمنية التي تريد أن تظهر فيها أحداث التقويم الخاص بك.

5. لتكوين تسمية اللون المستخدم في التقويم الخاص بك، مرر مؤشر الماوس فوق اسمها في قائمة تقاويمي في الصفحة الرئيسية لتقويمات جوجل، ثم اضغط فوق النقاط الأفقية الثلاث التي تظهر، ومن هناك، يمكنك تعيين لون مختلف لتمييز أحداث التقويم الخاص بك عن الأحداث الأخرى.