شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرسائل المباشرة تصل أخيرا إلى منصة Bluesky.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسبت Bluesky، خدمة الوسائط الاجتماعية مفتوحة المصدر التي بدأت كمشروع داخلي لتويتر، ميزة رئيسية وهي تتطلع إلى التنافس مع X وThreads، حيث أضافت الخدمة أخيرًا إمكانات المراسلة المباشرة بعد أكثر من عام من بدء استقبال مستخدمين جدد.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، أعلنت الشركة في منشور على مدونة، أن الرسائل المباشرة متاحة الآن على كل من تطبيق Bluesky وموقعه الإلكتروني.



يتيح الإعداد الافتراضي للمستخدمين تلقي رسائل من الأشخاص الذين يتابعونهم، على الرغم من أنه يمكن ضبط الإعدادات لتلقي رسائل من "الجميع" أو "لا أحد".



يبدو أن الرسائل المباشرة على Bluesky أساسية تدعم فقط الدردشات النصية بين شخصين، لكن الشركة تقول إنها تخطط لإضافة دعم للوسائط والرسائل الجماعية، بالإضافة إلى التشفير الشامل.



وحتى ذلك الحين، تشير الشركة إلى أنها ستكون قادرة على الوصول إلى رسائل المستخدمين في بعض المواقف عندما يكون ذلك "ضروريًا للغاية"، مثل التحقيق في البريد العشوائي أو المضايقات.



تقول شركة Bluesky في منشور بالمدونة: "في حالات نادرة، قد يحتاج فريق الإشراف في Bluesky إلى فتح رسائلك المباشرة للتحقيق في أنماط أوسع من سوء الاستخدام، مثل البريد العشوائي أو المضايقات المنسقة"، مضيفة "لن يتم ذلك إلا عند الضرورة القصوى للحفاظ على سلامة Bluesky، فالوصول محدود للغاية ويتم متابعته داخليًا"



