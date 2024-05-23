شكرا لقرائتكم خبر عن مغامرات ورسوم مذهلة.. أفضل ألعاب شهر مايو 2024 والان نبدء بالتفاصيل

Senua’s Saga: Hellblade II

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SYSTEM SHOCK

Endless Ocean Luminous

الدمام - شريف احمد - إصدارات ملئية بالمغامرات والتشويق تحملها ألعاب شهر مايو من العام الجاري، والتي تأتي بالتزامن مع استعدادات استقبال إجازات فصل الصيف.ويحمل هذا الشهر عددًا من الإصدارات المميزة، إليكم أبرزهاسنوات من الانتظار تكللت أخيرًا بصدور الجزء الثاني من لعبة الأكشن Hellblade من تطوير استوديوهات نينجا ثيري لمنصة الإكس بوكس سيريس و الحاسب الشخصي.وهذا الجزء تكملة للعبة الأولى التي صدرت عام 2017، وأعلن عنه في 2019، ليصدر هذا الشهر من 2024.وتبدو اللعبة مذهلة بصريًا مع رسوم واقعية والكثير من التفاصيل والتحسينات الهائلة.ويستعد اللاعبون لخوض المغامرة مع شخصية Senua وصراعها الداخلي مع نظام قتال جديد والعديد من الألغاز المميزة.بعد 20 عامًا من صدور اللعبة الأصلية، والتي لاقت رواجًا وإعجابًا كبيرًا، تأتي النسخة الثانية منها، من تطوير استوديوهات Nightdive Studios.وهذه النسخة قضت رحلة طويلة بالتطوير ما بين تغيير بالتوجهات وأفكار اللعبة لتقديم نسخة ريميك فقط من اللعبة الأصلية، وهذا ما تم اعتماده بنهاية الأمر.ومن خلال اللعبة سنخوض المغامرة بشخصية رئيسية بدون اسم وهو “هاكر” بمحاولة لمنع ذكاء اصطناعي مؤذي بإسم SHODAN وسنخوض المغامرة تحت الأعداء الذين يرسلهم لك.تعود سلسلة ألعاب الاستكشاف والمغامرة في أعماق البحار Endless Ocean بالجزء الثالث، بتعاون بين ننتندو و فريق التطوير Arika.والكعادة يلعب اللاعبون في دور غواص مهمته مراقبة الأسماك في عمق البحر و استكشاف الأسرار.أما الجديد في هذا الجزء فهو انه يقدم خيار اللعب الجماعي على الشبكة لأول مرة، إذ يتيح لـ30 لاعبًا الغوص سويا واستكشاف أسرار المحيط.