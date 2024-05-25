شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سيتم تصنيع Pixel 8 فى الهند فى الربع الثالث من عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم تصنيع Pixel 8، الهاتف الذكي الرائد لشركة جوجل الذي تم إطلاقه في أكتوبر من العام الماضي، في الهند قريبًا، حيث كشف تقرير لـThe Economic Times نقلاً عن اثنين من المديرين التنفيذيين على علم بخطط الشركة، أن شركة تصنيع هندية محلية ستنتج هاتف Pixel 8 في البلاد، ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من الهواتف في وقت لاحق من هذا العام.



يشير التقرير إلى أن الهاتف الذكي Pixel 8 الحالي من جوجل سيتم تصنيعه في الهند بواسطة شركة Dixon Technologies، ويقال إن الشركة المحلية بدأت مؤخرًا الإنتاج التجريبي.



في حين أن الشركة تبيع بالفعل سلسلة Pixel 8 في الهند، إلا أن هذه الهواتف يتم إنتاجها عادةً في الصين وفيتنام، وبحسب ما ورد ستصل الدفعة الأولى من الهواتف المنتجة محليًا في سبتمبر أي الربع الثالث من العام.



وستكون Dixon قادرة على إنتاج ما يصل إلى ألف وحدة شهريًا، ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قيام شركة Padget Electronics التابعة للشركة بتوقيع اتفاقية لتصنيع الهواتف لشركة Compal Electronics ومقرها تايوان.



جدير بالذكر أنه تم إطلاق سلسلة Pixel 8 من جوجل في الهند والأسواق العالمية العام الماضي، في حدث Made by Google 2023 الذي أقامته الشركة.



وتم تجهيز Pixel 8 وPixel 8 Pro بشريحة Tensor G3 من جوجل ، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت (Pixel 8) و12 جيجابايت (Pixel 8 Pro) وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين المدمجة.



كما يحتوي هاتف Pixel 8 على شاشة OLED مقاس 6.2 بوصة، بينما يحتوي هاتف Pixel 8 Pro على شاشة OLED مقاس 6.7 بوصة.