تكنولوجيا: لينوفو تطلق شاشة Lecoo بمعدل تحديث 360Hz وسعر 703 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت لينوفو اليوم شاشة الألعاب Lenovo Lecoo K2739GQL اليوم بمعدل تحديث 360Hz، وإستجابة سريعة وسعر 703 دولار.

تتميز شاشة Lecoo K2739GQL بحجم 27 إنش في لوحة Fast-IPS بدقة عرض 2560 في 1440 بيكسل، بمعدل تحديث 360Hz، وإستجابة سريعة عند 1مللي ثانية لتجربة مميزة في الألعاب.

وتدعم الشاشة نسبة سطوع 400 nits، وتباين 1000:1، كما تدعم الشاشة زاوية عرض بإتساع 178 درجة لعرض أعلى كفاءة من جميع الجهات.

أيضاً تدعم شاشة Lecoo K2739GQL عمق ألوان 10بت، وإنتاج ألوان حتى مليار لون، لذا تدعم إنتاج ألوان بأعلى دقة.

كما تأتي الشاشة بتغطية لونية بنسبة 134.44% بمعايير sRGB spectrum، وتغطية بمعايير DCI-P3 بنسبة DCI-P3 لتعزيز دقة الألوان بمستوى يحاكي الألوان في الطبيعة.

وتدعم الشاشة تقنيات Adaptive Sync، و G-Sync التي تعمل على خفض تمزق إطارات الشاشة، كما تتميز الشاشة بدعم HDR400، وتحسين النطاق الديناميكي، مع سطوع أعلى وتفاصيل أكثر دقة في الألعاب ومحتوى الفيديو.

أيضاً تأتي شاشة K2739GQL بمميزات لدعم خفض تأثير الإضاءة الزرقاء، وتعتيم أعلى مع خفض الومضات في الشاشة لتعزيز راحة عين المستخدم.

وتتميز شاشة Lecoo K2739GQL بعدد من الإختيارات للإتصال تشمل 2 من منافذ HDMI 2.1، ومنفذ DP 1.4، و2 من منافذ USB-A 3.0، مع منفذ USB-B 3.0، ومدخل 3.5مم للسماعات، لذا تدعم الشاشة إتصال أجهزة الحاسب بسلاسة مع ملحقات الألعاب.

الشاشة تدعم أيضاً الإمالة وضبط الإرتفاع والتدوير، كما تتوفر مع عدة VESA للحائط، وتتميز الشاشة بوزن 5.8 كجم.

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