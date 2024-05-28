تكنولوجيا: رصد هاتف Honor X60 بتقنية الشحن السريع بقدرة 35W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor لإطلاق سلسلة هواتف Honor X60، ولقد رصد الإصدار الرئيسي بالفعل بتقنية الشحن السريع بقدرة 35W.

تقدم Honor للأسواق قريباً إصدار جديد من هواتف Flip القابلة للطي، إلا أن أحدث التسريبات قدمت اليوم بعض التفاصيل حول سلسلة Honor X60.

ولقد رصد إصدار جديد من هواتف Honor في منصة 3C بنموذج رقم ALT-AN00، كما أشارت تفاصيل جاءت من “WhyLab” على منصة Weibo إلى أن هذا الإصدار هو هاتف Honor X60 المرتقب.

أيضاً كشفت التفاصيل التي جاءت من منصة 3C عن دعم هذا الإصدار لتقنية الشحن السريع بقدرة 35W، وهي نفس قدرة الشحن المقدمة في سلسلة هواتف Honor X50.

كما كشف تقرير أخر عن بعض التفاصيل حول سلسلة X50، حيث من المتوقع أن تأتي هذه الإصدارات بشاشة منحنية في الإتجاهات الأربعة، كما تقدم Honor هذه الإصدارات بسعة كبيرة للبطارية، مع مقاومة فائقة للصدمات أو السقوط.

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