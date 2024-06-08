اخفاء شبكة الواي فاي | لا تدع المخترقين يشاركونك الإنترنت

اخفاء شبكة الواي فاي يعتبر من الخطوات الحاسمة لضمان أمان سلامة الاتصال المنزلي عبر الإنترنت، يعتبر جهاز الراوتر البوابة الأساسية للوصول إلى الإنترنت في المنزل، وبالتالي يحظى بأهمية بالغة ومن المؤسف أنه غالبًا ما يتعرض للاختراق من قبل بعض الأشخاص الذين يسعون لاستخدام من خدمة الإنترنت الخاصة بك دون إذن.

الحفاظ على الأمان والخصوصية لشبكة الإنترنت ليست مهمة سهلة حيث ينبغي عليك إتباع بضع خطوات للتأكد من أنك تستخدم شبكة الإنترنت وحدك بدون شريك متطفل، إحدى أهم تلك الخطوات هي عدم نسيان استخدام كلمة قوية لتجنب اختراق شبكة الواي فاي الخاصة بك، ينصح بضبط كلمة المرور لتتضمن مجموعة متنوعة من الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، لتعزيز قوة الحماية وصعوبة اختراقها.

في السطور القادمة سنوضح كيفية إخفاء شبكة الواي فاي حتي لا تظهر للأشخاص المتطفلين الذين يحاولون سرقة الإنترنت منك، وهي الخطوة التي تجعل راوترك أقل عرضة للمخاطر، تختلف الخطوات من شركة لأخري فالخطوات المتبعة من أجل اخفاء شبكة الواي فاي في راوتر فودافون تختلف عن الخطوات المتبعة في راوتر شركة وي وهكذا.

كيف يمكن استخدام شبكة الواي فاي بعد استخدامها؟

عندما يتم اخفاء شبكة الواي فاي سيتم حجبها فقط عن الأشخاص الأخرين، لكنك ستتمكن من استخدامها للاتصال بشبكة الإنترنت بدون أي مشكلة، كل ما عليك فعله هو معرفة اسم الشبكة وكلمة المرور فقط ثم ستبحث عنها وستظهر لك، بهذه الطريقة سيستحيل علي أي شخص أخر ان يقوم باختراق الشبكة واستخدامها بدون علمك.

فيما يلي سنتعرف سويًا علي الخطوات اللازمة لإخفاء شبكة الواي فاي في الشركات المختلفة:

اخفاء شبكة الواي فاي في راوتر شركة WE المنزلي

إذا كنت ترغب في إخفاء شبكة الواي فاي الخاصة براوتر وي المنزلي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

ابدأ بفتح متصفح الإنترنت واكتب عنوان IP الخاص بالراوتر 192.168.1.1، ثم اضغط على بحث.

قم بتسجيل الدخول إلى صفحة الراوتر باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، عادة ما يكون اسم المستخدم هو “admin” وكلمة المرور هي كلمة “admin” أيضًا.

انتقل إلى الإعدادات المتقدمة (Advanced) ثم قم باختيار WLAN.

سترى قائمة بالشبكات المتاحة، حدد الشبكة التي ترغب في إخفائها واحذف علامة الصح بجانب “Broadcast SSID”.

اضغط على “Apply” لحفظ التغييرات، وبهذا تكون قد قمت بنجاح بإخفاء شبكة الواي فاي.

كيفية اخفاء شبكة الواي فاي على راوتر اورانج (Orange)

قم بفتح متصفح الإنترنت واكتب عنوان IP الخاص بالراوتر وهو 192.168.1.1، ثم اضغط على “بحث”.

سيطلب منك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، استخدم المعلومات الموجودة على الراوتر نفسه.

بعد تسجيل الدخول، قم بالضغط علي “Basic” ثم قم باختيار “WLAN”.

قم بتحديد “Hide Broadcast” واضغط على “submit” لتأكيد التغييرات وإخفاء الشبكة.

كيفية اخفاء شبكة الواي فاي على راوتر فودافون (Vodafone)

قم بفتح متصفح الإنترنت واكتب عنوان IP الخاص بالراوتر وهو 192.168.1.1، ثم اضغط على “بحث”.

ستُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، قم بإدخالهما كما هو موجود على التيكت الذي يأتي مع الراوتر.

بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى “Home Network” ثم “WLAN Settings”.

حدد “Hide Broadcast” واضغط على “Save” لتطبيق الإعدادات وإخفاء شبكة الواي فاي.

كيفية اخفاء شبكة الواي فاي على راوتر اتصالات (Etisalat)

ابدأ بفتح متصفح الإنترنت واكتب عنوان IP الخاص بالراوتر وهو 192.168.1.1، ثم اضغط على “بحث”.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الموجودين على الراوترK قد يكون اسم المستخدم “user” وكلمة المرور “etis”.

انتقل إلى “Local Network” ثم “WLAN”.

حدد “WLAN SSID Configuration” واختر “on” لإظهار خيار “SSID Hide”.

اضغط على “Submit” لتطبيق الإعدادات وإخفاء شبكة الواي فاي على الراوتر.

كيف تستخدم شبكة الواي فاي بعد إخفاءها؟

والان بعد ان تقوم بتطبيق الخطوات السابقة ستختفي شبكة الواي فاي من الظهور بجانب الشبكات الأخرى المتاحة، ولن يتمكن المخترقون والمتطفلون من اختراق شبكتك واستخدامها بدون علمك بعد الان، ولكن كيف ستتمكن من استخدامها؟ الموضوع غاية في البساطة، كل ما عليك فعله هو البحث عن اسم الشبكة واستخدام كلمة المرور للاتصال بالإنترنت، والان يعتبر اسم الشبكة كلمة مرور أخري مما يزيد من الأمان، فكيف سيتمكن الأشخاص الأخرين من الوصول لشبكتك المخفية إذا لم يكونوا علي دراية باسمها؟

طريقة الاتصال بشبكة الواي فاي المخفية من الهاتف

للوصول إلى شبكة الواي فاي المخفية علي الهاتف المحمول، اتبع الخطوات التالية:

قم بفتح إعدادات الهاتف واختر “شبكات الواي فاي” أو “Wifi”.

اضغط على “إضافة شبكة واي فاي” أو “Add Wifi network”.

اكتب اسم الشبكة في خانة “Network SSID”.

اختر نوع الحماية المناسب، مثل WPA/WPA2-Personal.

أدخل كلمة المرور واضغط على “اتصال” أو “Connect”.

لتسهيل عملية إدخال كلمة المرور، يمكنك النقر على “Show Password” لعرضها أثناء الكتابة والتأكد من صحتها.

طريقة الاتصال بشبكة الواي فاي المخفية من خلال الكمبيوتر

لا تتطلب عملية الاتصال بشبكة الواي فاي المخفية من الكمبيوتر إلا بضع خطوات بسيطة:

انتقل إلى أيقونة الوايرلس في شريط المهام بالأسفل.

انقر على “Hidden Network” أو “Other Network”.

اضغط على “اتصال” أو “Connect”.

ادخل اسم الشبكة (SSID) واضغط “التالي” أو “Next”.

أدخل كلمة المرور واضغط “اتصال” أو “Connect”.

ضع في اعتبارك اختيار شبكة الواي فاي التي تظهر بإشارة أقوى لضمان الاتصال بالشبكة بنجاح.

في النهاية، يعتبر إخفاء شبكة الواي فاي أمرًا مهمًا لحماية خصوصيتك وتجنب الاختراقات، فإذا كنت تشك في اختراق شبكة الإنترنت لديك فحتمًا هذه الخطوات ستحافظ علي باقتك من النفاذ سريعًا، كذلك يمكنك ان تقوم بإدخال اسم الشبكة لأشخاص معينة فقط بدلًا من إعطاء الباسورد لهم.

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