تكنولوجيا: الكشف عن كاميرا Xiaomi Smart Camera C300 Dual-Camera مقابل 269 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي عن حملة تمويل جماعي لكاميرا Smart Camera C300 Dual-Camera Edition في Xiaomi Mall. تأتي الكاميرا بشاشتين وستفتتح الحملة في 12 يونيو.

تتميز كاميرا Xiaomi Smart Camera C300 Dual-Camera Edition بتصميم ثنائي العدسة يسمح للكاميرا بتغطية وتصوير مشهدين مختلفين في نفس الوقت، وهذا يعزز بشكل فعال مراقبة النقاط العمياء في المنزل.

تم تصنيف العدسات المزدوجة للكاميرا بدقة 3 ميجابكسل وتوفر دقة تبلغ 2304 × 1296 بكسل. تجمع الكاميرا بين عدسة مقربة قابلة للإمالة مقاس 6 مم وعدسة ثابتة ذات تركيز قصير مقاس 2.8 مم. ويعتني هذا الترتيب بمجموعة واسعة من التطبيقات ويجمع بين الأطوال البؤرية الطويلة والقصيرة.

عند التشغيل، تكون إحدى العدسات مسؤولة عن المراقبة الديناميكية بينما تعتني الأخرى بالمراقبة الثابتة. وهذا يضمن زاوية عرض أفقية 360 درجة وزاوية عرض عمودية 88 درجة.

تم تجهيز عدستين كاميرا Xiaomi Smart Camera C300 Dual-Camera Edition باثني عشر مصباحًا يعمل بالأشعة تحت الحمراء مقاس 940 نانومتر، مما يوفر تسجيل فيديو واضحًا في أي بيئة.

يحتوي الجهاز على العديد من وظائف العناية بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك الكشف عن الصور المزدوجة في وقت واحد، ودعم الكشف البشري، والأسوار الافتراضية، والتعرف على الوجه بالذكاء الاصطناعي، من بين أمور أخرى.

تتوافق كاميرا Xiaomi Smart Camera C300 Dual-Camera Edition مع تقنية Pengpai Intelligent Link من شاومي. يمكن لكلتا العدسات تشغيل ربط الجهاز، وهذا يوفر تجربة ربط ذكية للعديد من السيناريوهات الأخرى.

ستكون الكاميرا متاحة اعتبارًا من 12 يونيو في Xiaomi Mall وسعر التمويل الجماعي هو 269 يوانًا (37 دولارًا). ومع ذلك، فإن السعر الأصلي للكاميرا هو 299 يوان (41 دولارًا).

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