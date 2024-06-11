تكنولوجيا: تحديث iOS 18 ينطلق بمميزات جديدة لمنصة HomeKit في مؤتمر #WWDC24

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ابل في فعاليات مؤتمر المطوريين عن التجربة الجديدة التي تتضمن الكثير من المميزات للمستخدمين في منصة HomeKit مع إنطلاق تحديث iOS 18، حيث تقدم ابل ترقية جديدة مع تحسينات لتطبيق Home.

ولقد جاء تحديث iOS 18 بميزة إضافة ضيف لمستخدمي أجهزة HomeKit، وهي ميزة تتيح للزائرين أيضاً التحكم في الملحقات الذكية بشكل مؤقت، دون أن يحتاج المستخدم لإضافة هذا الضيف كعضو دائم من مستخدمي المنصة.

كما تأتي الترقية الجديدة لمنصة HomeKit بميزة دعم جديد للمكانس الروبوتية الذكية، والأقفال الذكية للأبواب، حيث تحصل هذه الأجهزة على إتصال في نطاق أكثر إتساعاً.

مستخدم الضيف في تطبيق Home

أوضحت ابل أن الإصدار التجريبي من تحديث iOS 18 الذي يتوفر للمطوريين بالفعل يأتي بميزة المستخدم الضيف في تطبيق Home، حيث يمكن دعوة الضيف عبر تطبيق Home من خلال تبويب ‘Invite People’، ومن المقرر أن يتيح هذا الإختيار للضيف الوصول المحدد للملحقات الذكية في المنزل، على أن يتم تحديد التفضيلات المتاحة للضيف.

ومن المقرر أن يتاح للمستخدم تحديد بعض الإختيارات للضيف مثل وقت وكيفية إستخدام ميزة الوصول للأجهزة الذكية في المنزل وآلية التحكم المتاحة للإكسسوارات مثل أقفال الباب الذكية، أو أبواب الجراج، أو تصريح التحكم في نظام الإنذار.

ومن المقرر أن يتمكن الضيف التحكم في هذه الأجهزة فقط أثناء تواجده في المنزل، لذا لن يتاح للضيف التحكم في أجهزة منزلك الذكية من خارج المنزل.

يمكن للمستخدم أيضاً إلغاء ميزة الوصول للضيف بسلاسة يدوياً، لهذا فهي ميزة مثالية عند تواجد ضيف في منزلك لفترة قصيرة.

المكانس الروبوتية الذكية والأقفال الذكية

تقدم ابل ميزة دعم المكانس الروبوتية الذكية للمرة الأولى في تطبيق Home والتي تعتمد على معايير Matter 1.2، ومن المقرر أن يتم إضافة هذا الدعم في التطبيق في وقت لاحق هذا العام.

ومن المقرر أن يتاح للمستخدم من خلال هذا الدعم تحديد وقت تشغيل وإيقاف المكنسة، وتبديل وضع التنظيف الحالي بوضع جديد، مع عرض حالة الشحن في المكنسة الروبوتية.

أيضاً على غرار ملحقات Matter الأخرى في منصة HomeKit سيتمكن المستخدم من التحكم في المكنسة عبر أوامر لمساعد Siri الرقمي.

وتتوفر في الأسواق بالفعل عدد من المكانس الروبوتية التي تدعم واجهة Matter 1.2، ومن المقرر أن تقدم Roborock مكنسة Roborock S8 MaxV Ultra الروبوتية قريباً بميزة دعم Matter 1.2.

من جانب أخر يدعم التحديث المستخدمين في فتح القفل الذكي في الأبواب بتجربة سلسة وسريعة عند الإقتراب من الباب وذلك من خلال ساعة ابل الذكية أو هاتف الأيفون، وتؤكد ابل على دعم معايير الحماية والآمان في هذه الميزة.

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