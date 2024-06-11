تكنولوجيا: تسريبات تستعرض ألوان هواتف Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات إختيارات الألوان المقدمة من سامسونج في هواتف سامسونج Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6 قبل الإعلان الرسمي المرتقب.

كشف “Evan Blass” عن تفاصيل جديدة حول إختيارات ألوان الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي، حيث يشير في التسريبات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold6 يأتي بألوان الأزرق، والوردي، والفضي.

من جانب أخر تقدم سامسونج هاتف Galaxy Z Flip6 بألوان الفضي والأزرق، والأخضر الفاتح، وأيضاً اللون الأصفر.

أيضاً من المقرر أن يتوفر هاتفي Fold6 وFlip6 للشراء عبر شبكة الإنترنت حصرياً بألوان الأبيض والأسود، كما تقدم سامسونج لإصدار Flip6 اللون البرتقالي الفاتح.

يذكر أن العملاق الكوري سامسونج أكدت في تفاصيل سابقة على دعم هاتفي Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6 بمنصة الذكاء الإصطناعي Galaxy AI، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن هذه الإصدارات في حدث يعقد في شهر يوليو المقبل، لذا نترقب إنطلاق الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

المصدر