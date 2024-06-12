تكنولوجيا: أسعار نظارة Apple Vision Pro حول العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يتم طرح Apple Vision Pro في مناطق متعددة حول العالم، حيث ستحصل عليه العديد من البلدان في 28 يونيو، بينما سيتعين على عدد قليل منها الانتظار حتى 12 يوليو.

لاحظ أن هناك بعض التكاليف الاختيارية، مثل 115 يورو لإصدار Zeiss البصري و 170 يورو لإصدار الوصفة الطبية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على الحافظة مقابل 220 يورو، وإذا كنت قلقًا بشأن التلف العرضي، فإن تكلفة AppleCare+ لجهاز Vision Pro تبلغ 550 يورو لمدة عام كامل.

تتضمن المجموعة القياسية كلا من Solo Knit Band و Dual Loop Band وختم ضوئي مخصص وغطاء وقماش تلميع وكابل شحن USB-C ومحول طاقة.

وإذا كنت بحاجة إلى ملحق وصفة طبية من Zeiss، فيمكنك استيراد بيانات الوصفة الطبية الخاصة بك من Apple Health.

إليك أسعار جهاز Apple Vision Pro الأساسي بسعة 256 جيجابايت:

لاحظ أن النظارة ستصل مع نظام VisionOS 1.2، وسيكون تحديث VisionOS 2.0 متاحًا هذا الخريف.

المصدر