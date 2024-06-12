تكنولوجيا: ‏YouTube يضيف تكامل بحث Google Lens على نظام أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد حصل شريط البحث في YouTube لنظام أندرويد على تكامل جديد مع Google Lens. وبالنسبة لأولئك الذين قاموا بتمكين هذا، فإن فتح صفحة البحث بأكمل الشاشة يكشف عن رمز Google Lens في الزاوية العلوية اليمنى.

يظهر هذا بين الشريط والميكروفون، مما يؤدي ببساطة إلى فتح Google Lens على واجهة الكاميرا التي اعتدت عليها.

يتم استخدام Google Lens لتحديد الكائنات و OCR (التعرف البصري على الأحرف) لتمييز النص إذا لم يتم تحديد أي شيء آخر.

فعلى سبيل المثال، التقطت صورة لجهاز iPhone 13 Mini وأعادت أداة البحث المرئي دائرة “البحث في YouTube”. يؤدي النقر على إحدى النتائج إلى إدخال هذا الاستعلام في بحث YouTube.

هناك أيضًا خيار “البحث على جوجل” الأوسع، وهو توسع مباشر جدًا للبحث المرئي، ويعكس كيف تريد جوجل منح الأشخاص المزيد من الطرق للعثور على أشياء تتجاوز النص والصوت.

لم يتم طرح Google Lens في بحث YouTube على نطاق واسع بعد، ولكنه يظهر على جميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها بنفس الحساب.

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