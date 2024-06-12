تعرف على مميزات Apple Intelligence لأجهزة iPhone وiPad وMac | مؤتمر WWDC 2024

عقدت آبل مؤخرًا مؤتمرها السنوي والذي تكشف فيه عن أحدث التطورات لأجهزتها iPhone وiPad وMac، وكان للذكاء الاصطناعي الاهتمام الأكبر في هذه التحديثات حيث أطلقت نظام Apple Intelligence، والذي يقدم مزايا أكثر تخصيصًا وخصوصية لمستخدمي منتجات آبل، وقد قمنا بتغطة المؤتمر بالكامل في مقال سابق، والآن نحن بصدد الحديث عن مميزات Apple Intelligence، هيا بنا نكتشفها معًا.

كشفت شركة أبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2024 عن Apple Intelligence أحدث المزايا التي وفرتها ضمن منتجاتها وهو نظام ذكاء شخصي يضع جميع مزايا الذكاء الاصطناعي على طبق من ذهب لمستخدمي أجهزة أبل iPhone وiPad وMac، حيث يجمع بين روعة التصميم واحترام الخصوصية وتبسيط المهام اليومية وتسريعها، وتمثل هذه الخطوة انطلاقة وتحول ملحوظ في موقف آبل والتي كانت ترفض تمامًا استخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي بشكل صريح عند الحديث عن مزايا التعلم الآلي في أجهزتها.

إطلاق Apple Intelligence في مؤتمر آبل السنوي

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أعلنت آبل في مؤتمرها السانوي عن نظام Apple Intelligence، وهو عبارة عن نظام ذكاء شخصي لأجهزة iPhone وiPad وMac يجمع قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج النصوص والصور والفيديوهات بمستوى عالي من الملاءمة مع أجهزة آبل ويعتمد على سياق المستخدم الشخصي لوضع مقاييس للخصوصية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

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تم دمج نظام Apple Intelligence في أنظمة iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS Sequoia، وهو يستفيد من قوة شرائح Apple silicon لفهم اللغة والصور وإنشائها، واتخاذ الإجراءات عبر التطبيقات، لتسهيل وتبسيط المهام اليومية لمستخدمي أنظمة آبل، كما وضعت Apple معيار جديد للخصوصية في عالم الذكاء الاصطناعي بتقديم Private Cloud Compute، مع القدرة على توفير القدرة الحاسوبية المطلوبة بين المعالجة على الجهاز ونماذج أكبر قائمة على سيرفرات مخصصة تعمل بشرائح Apple silicon.

وقد صرح تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple: “يسعدنا تقديم ابتكار جديد من ابتكارات Apple، وأنه سيقوم Apple Intelligence بتحسين تجربة المستخدمين لمنتجات آبل، حيث يجمع بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والاستخدام الشخصي للمستخدمين للاستغلال الأمثل للذكاء الاصطناعي الذي يمكنه الوصول للمعلومات بطريقة خاصة وآمنة تمامًا لمساعدة المستخدمين على إنجاز مهامهم اليومية، هذا هو الذكاء الاصطناعي الذي تنفرد به Apple دون غيرها، ولا يسعنا الانتظار ليكتشف المستخدمون ما يمكن أن يقدمه لهم Apple Intelligence.”

مميزات Apple Intelligence

منذ سنوات تستعين Apple بالذكاء الاصطناعي لدعم مزايا أجهزتها وتحسينها، ولكنها كانت ترفض التصريح بذلك مباشرةً، وكانت آبل تقوم كل عام في ؤتمرها السنوي بعرض تحديثات التطبيقات وأنظمة التشغيل الخاصة بها وكذلك لإظهار الأدوات الجديدة للمطورين التي سيتمكنون من استخدامها في تطبيقاتهم، وقد فاجئت الجميع في مؤتمرها هذا العام عندما قامت بالإعلان مباشرة عن Apple Intelligence لمنتجاتها iPhone وiPad وMac، والآن هيا بنا نتعرف على مميزات الذكاء الاصطناعي التي صرحت بها آبل.

قدرات جديدة لفهم وابتكار اللغة

يطلق Apple Intelligence وسائل جديدة ليعزز المستخدمون من كتاباتهم وتواصلهم بفعالية أكبر. فالمستخدمون على موعد مع أدوات الكتابة (Writing Tools) الجديدة كلياً على مستوى النظام بالكامل والمدمجة في أنظمة iOS 18، وiPadOS 18، وmacOS Sequoia، ليتمكنوا من إعادة كتابة النصوص وتدقيقها وتلخيصها أينما أرادوا بما في ذلك تطبيقات البريد الإلكتروني، والملاحظات، وPages إلى جانب التطبيقات الخارجية.

1- أدوات تحسين الكتابة

مهما تنوعت أدوات تحسين الكتابة من تنظيم ملاحظات أو التدقيق اللغوي أو التأكد من صياغة الرسائل، سيشعر المستخدمون بمزيد من الثقة في كتابة نصوصهم مع أدوات الكتابة (Writing Tools).

ستقوم أداة إعادة الكتابة (Rewrite) من خلال نظام Apple Intelligence بالمساعدة في الاختيار من بين صيغ مختلفة للنصوص، وتعديل أسلوبها وطريقة سردها، ستعيد هذه الأداة صياغة الجمل والفقرات بطريقة مناسبة للموضوع مع إضافة الحس الفكاهي إذا لزم الأمر لذلك.

تعمل أداة التدقيق (Proofread) على التحقق من اتباع القواعد اللغوية، واختيار الكلمات المناسبة، وبناء الجملة بشكل صحيح، وفي الوقت ذاته تقترح تعديلات مع تقديم شرح لهذه التعديلات وفي النهاية يمكن للمستخدم مراجعتها أو قبولها كما هي.

تساعد أداة التلخيص (Summarize) المستخدمين من تحديد النص وتلخيصه إلى فقرة سهلة القراءة، أو في شكل تعداد نقطي للنقاط الرئيسية، أو في جدول، أو قائمة.

مع أدوات الكتابة (Writing Tools) الجديدة التي يقدمها نظام Apple Intelligence يمكن للمستخدمين إعادة كتابة النصوص وتدقيقها وتلخيصها في أي وقت.

2- Priority Messages

لن تفوتك رسائل الإيميل بعد الآن مع Apple Intelligence الذي يقدم ميزة Priority Messages وهو قسم جديد على صندوق البريد يتم خلاله عرض رسائل الميل العالجلة، مثل حضور دعوة في نفس اليوم أو موعد حجز تذكرة طيران، ليس هذا كل شئ بل تستطيع من خلال صندوق البريد مشاهدة ملخص الرسائل دون الحاجة لفتحها وذلك بدلًا من عرض السطور الأولى من كل رسالة سيتم عرض ملخص شامل للرسالة.

أما بالنسبة للرسائل الطويلة، فيمكنك مشاهدة التفاصيل بضغطة زر واحدة، كما تقدم ميزة الرد الذكي (Smart Reply) اقتراحات لردود سريعة، وتحدد الأسئلة في الإيميل لضمان تقديم إجابة عليها جميعًا.

3- Priority Notifications

يمتد الفهم العميق للغة من خلال Apple Intelligence في أجهزة آبل ليصل إلى الإشعارات، حيث تظهر الإشعارات ذات الأولوية (Priority Notifications) في مقدمة الإشعارت لإظهار أكثرها أهمية، وتساعد الملخصات المستخدمين في الاطلاع السريع على الإشعارات الطويلة وإظهار تفاصيلها مباشرة على شاشة القفل، تمامًا مثل ما يحدث في المحادثات الجماعية.

4- Reduce Interruptions

أما ميزة التركيز الجديدة (Reduce Interruptions) ، فهي تساعد المستخدمين على التركيز أثناء أداء عملهم، عن طريق إظهار الإشعارات التي تتطلب رد سريع فقط، مثل الرسائل النصية المتعلقة بميعاد خروج طفلك من الحضانة، أدرك مدى أهميتها؟

5- تسجيل المقاطع الصوتية والمكالمات وتلخصيها

يستطيع الآن المستخدمون تسجيل مقاطع صوتية وتلخيصها في تطبيقات notes ، عند البدء بتسجيل مكالمة، يتم إشعار المشاركين فيها تلقائياً، وعند انتهاء المكالمة وانتهاء التجسل، ينشئ نظام Apple Intelligence ملخص سريع للمكالمة.

متعة أكثر في التواصل مع ميزة Image Playground

يدعم نظام Apple Intelligence قدرات أبداعية في الصور ما يساعد المستخدمين على التواصل والتعبير عن أنفسهم بطرق جديدة حيث يمكن عن طريق Image Playground إنشاء صور مبتكرة في ثوانٍ، والاختيار من بين ثلاثة أنماط:

Animation الرسوم المتحركة Illustration التصوير Sketch الرسم

يأتي استخدام ميزة Image Playground بطريقة سهلة للغاية، كما أنها مدمجة في تطبيقات عديدة تشمل الرسائل، وموجودة أيضاً في تطبيق مخصص، ويتم إنشاء جميع الصور على جهاز آبل، يمكن للمستخدمين أيضًا الاختيار من بين مجموعة أقسام مختلفة مثل، الأزياء، والاكسسوارات، وغيرها من الأقسام كما يمكنهم كتابة وصف لتعريف الصورة.

تقدم تجربة Image Playground في تطبيق الرسائل للمستخدمين إمكانية ابتكار صور سريعة مرحة لأصدقائهم، واقتراح صور من خلال محادثاتهم، تخيل معي إذا أرسل لك صديقك رسالة لتحديد موعد على العشاء، سيتم عرض صور متعلقة بمحادثاتكم وسيتم تضمين الحدث الذي ستقومون به ما يجعل إنشاء الصور أسرع.

يستطيع المستخدمون الاستفادة من الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence في تطبيق الملاحظات الوصول لميزة Image Playground عبر أداة Image Wand الجديدة، كما يمكن تحويل الرسوم إلى صور، تتوفر ميزة Image Playground في تطبيقات مثل Keynote، free space، وPages، إلى جانب التطبيقات التي تعتمد واجهة برمجة تطبيقات Image Playground الجديدة.

ابتكار رموز Genmoji

قام نظام نظام Apple Intelligence بتحديث رموز الإيموجي مما يساعد المستخدمين في ابتكار رموز تعبيرية ذاتية من تصميمهم للتعبير عن حالتهم الخاصة، ويتم تفعيلها ببساطة عن طريق كتابة وصف يظهر رمز Genmoji تصاحبه خيارات إضافية، ويمكن أيضًا ابتكار رموز للعائلة والأصدقاء باستخدام صورهم، كما يمكن إضافة رموز Genmoji في الرسائل أو مشاركتها كـ استيكر أو رمز تفاعلي مثل رموز الايموجي.

تحكم أكثر في الصور مع نظام Apple Intelligence

أصبح التحكم في الصور والفيديوهات وإنشاء ذكريات من خلال الصور أسهل بكثير مع نظام Apple Intelligence المدعوم لأجهزة آبل والذي أطلقته شركة Apple في مؤتمرها الماضي.

1- التعرف على الصور والفيديوهات

أصبح البحث عن الصور والفيديوهات أكثر سهولة بفضل نظام Apple Intelligence، فيمكن استخدام اللغة الطبيعية للبحث عن صور معينة على أجهزة آبل، أما بالنسبة للبحث في الفيديوهات فقد أصبح أكثر سهولة مع إمكانية العثور على لحظات معينة في مقطع الفيديو ليصل المستخدم مباشرة للجزء الذي يريده، ليس هذا كل شئ بل يمكن لأداة التنظيف (Clean Up) الجديدة تحديد العناصر المزعجة في خلفية الصورة وإزالتها دون التأثير على جودة الصورة أو إزالة أحد عناصرها الأساسية.

2- إنشاء ذكريات

تتيح ميزة الذكريات للمستخدمين عمل فيلم من خلال مقطع فيديو عن طريق كتابة وصف، وعن طريق فهم اللغة والصورة، سيتمكن نظام Apple Intelligence من اختيار أفضل الصور والفيديوهات بناءً على الوصف، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات للأغاني التي تتوافق مع الصور والفيديوهات من Apple Music، جميع ميزات نظام Apple Intelligence تدعم خصوصية المستخدم، لذلك جميع الصور والفيديوهات تحتفظ بخصوصيتها على الجهاز ولا تتم مشاركتها مع Apple أو مع أي شخص آخر.

تحديث برنامج Siri

تم تحسين قدرات Siri بفضل تقنيات Apple Intelligence الجديدة، لجعلها أكثر ذكاءً وتفاعلاً مع المستخدم، كما تم تحسين قدرات التعلم الآلي لـ Siri لتقديم اقتراحات أكثر دقة واستجابة أسرع لطلبات المستخدمين وذلك بفضل قوة نظام Apple Intelligence أصبح تطبيق سيري متكامل بشكل أكثر في تجربة النظام، وحصل على تصميم جديد بالكامل مع ضوء متوهج أنيق يلتف حول حافة الشاشة عندما يكون Siri نشطًا.

فمع القدرات المتطورة والمبتكرة لفهم اللغة، أصبح سيري طبيعياً أكثر ويقدم اقتراحات أكثر ملائمة للمستخدم.

هذا بجانب القدرة على تسهيل المهام اليومية وتسريعها.

أصبح يمكنه المتابعة وفهم سياق الحديث حتى إذا ارتبك المتحدث، كما يمكنه الحفاظ على السياق من طلبٍ للآخر.

كما يمكن للمستخدمين الكتابة إلى Siri، والتبديل بين النص والصوت عند التواصل معه على حسب ما يفضلونه في تلك اللحظة.

مع نظام Apple Intelligence يستطيع Siri الآن تقديم دعم لاستخدام الجهاز في جميع الموضوعات للمستخدمين، والإجابة عن الآلاف من الأسئلة عن إنجاز الأمور في أجهزة iPhone وiPad وMac، ويمكن للمستخدمين تعلم المزيد من الأشياء بداية من طريقة جدولة رسائل الايميل في تطبيق البريد الإلكتروني، حتى طريقة التحويل من النمط الفاتح إلى النمط الداكن.

ومع إدراك ما يتم على شاشة الأجهزة، وبمرور الوقت سيكون لدى Siri إمكانية فهم واتخاذ إجراءات فيما يتعلق بمحتوى المستخدمين في التطبيقات الأخرى، فعلى سبيل المثال إذا أرسل صديق عنوانه الجديد من خلال تطبيق الرسائل، يمكن للمستقبل إعطاء أمر لـ سيري بإضافة هذا العنوان إلى الأسماء في جهات الاتصال.

بفضل نظام Apple Intelligence أيضًا، سيكون لدى Siri إمكانية اتخاذ مئات الإجراءات الجديدة في أجهزة Apple والتطبيقات الخارجية، كما سيكون لديه إمكانية تقديم ذكاء مخصص للمستخدم وللمعلومات الموجودة على جهازه، فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم قول، “شغل البودكاست الذي رشحه لي صديقي” وسيحدد Siri الحلقات ويشغلها دون الحاجة لأن يتذكر المستخدم ما تم توصيته به.

Apple Intelligence لمزيد من الخصوصية

يعتمد نظام Apple Intelligence على الفهم العميق للسياق الشخصي بينما يحافظ على الخصوصية لتقديم منفعة كبيرة، تعتبر المعالجة على الجهاز هي أساس نظام Apple Intelligence، وتعمل العديد من الموديلات التي تدعمه بشكل كامل على الجهاز.

وتلبيةً للمزيد من طلبات التشغيل المعقدة التي تتطلب قوة أكبر للمعالجة، فإن Private Cloud Compute تتوسع في خصوصية وأمان أجهزة Apple حتى مدى السحابة لتقديم المزيد من الذكاء، تتيح ميزة Private Cloud Compute لنظام Apple Intelligence عرض وتوسيع قدرتها الحاسوبية والاستفادة من نماذج أكبر قائمة على السيرفر لمزيد من الطلبات المعقدة.

يمكن للخبراء المستقلين فحص الرمز الذي تشغله سيرفرات معالج Apple silicon للتحقق من تطبيق الخصوصية، وتضمن ميزة Private Cloud Compute عن طريق التشفير أن أجهزة iPhone وiPad وMac لا تتصل بسيرفر إلا إذا تم تسجيل الدخول العلني لبرامج الأجهزة من أجل عملية التحقق، يضع نظام Apple Intelligence مع ميزة Private Cloud Compute معيار جديد للخصوصية في عالم الذكاء الاصطناعي، لتقديم تقنيا ذكاء اصطناعي للمستخدمين يمكنهم الوثوق بها.

دمج ChatGPT في منصات Apple‏

تدمج Apple خدمة ChatGPT ضمن Apple Intelligence في تجارب أنظمة iOS 18، وiPadOS 18، وmacOS Sequoia، ما يتيح للمستخدمين الاستفادة من خبرته، بالإضافة إلى قدرات فهمه للصور والمستندات، دون الحاجة للتنقل بين الكثير من الأدوات، كما يستطيع Siri الاستفادة من خبرة ChatGPT ، وقبل إرسال أي سؤال لخدمة ChatGPT يتم تنبيه المستخدمين، بالإضافة إلى أية وثائق أو صور، وعندها سيقدم Siri الإجابة مباشرة.

بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر خدمة ChatGPT في أدوات الكتابة (Writing Tools) من Apple على مستوى نظام Apple Intelligence، وهو ما يساعد المستخدمين على إنشاء نص لأي محتوى يكتبون عنه، كما تتيح أداة الإنشاء (Compose) للمستخدمين أيضًا الوصول إلى أدوات الصور في خدمة ChatGPT لإنشاء صور ضمن محتواهم.

يوفر نظام Apple Intelligence حماية مدمجة لخصوصية المستخدمين الذين يستخدمون ChatGPT، حيث يتم حجب عناوين IP الخاصة بهم، ولا يقوم OpenAI بتخزين الطلبات.، تنطبق سياسات استخدام البيانات في ChatGPT على المستخدمين الذين يختارون ربط حساباتهم.

ستصل خدمة ChatGPT لأنظمة iOS 18، وiPadOS 18، وmacOS Sequoia في وقت لاحق هذا العام بدعم من GPT-4o ويمكن للمستخدمين الوصول للخدمة مجانًا من دون الحاجة لإنشاء حساب، ويستطيع مشتركي ChatGPT ربط حساباتهم والوصول للميزات المدفوعة مباشرة من هذه التجارب.

ملخص حول Apple Intelligence

تم تصميم Apple Intelligence وفقًا لقيم آبل الأساسية التي تحترم خصوصية المستخدم من خلال المعالجة القوية على الجهاز Private Cloud Compute بالإضافة إلا عدم استخدام البيانات الشخصية الخاصة للمستخدمين، كما سيتوفر نظام Apple Intelligence في أجهزة iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max وiPad وMac المزودة بشريحة M1 والإصدارات الأحدث، مع ضبط Siri ولغة الجهاز على اللغة الإنجليزية (الولايات المتحدة).

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